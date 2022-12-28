Майнеры криптовалют продали весь Bitcoin, добытый в 2022 году — Finance.ua
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Майнеры криптовалют продали весь Bitcoin, добытый в 2022 году

Криптовалюта
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Майнеры криптовалют продали весь Bitcoin, добытый в 2022 году
Майнеры криптовалют продали весь Bitcoin, добытый в 2022 году
Аналитик из исследовательской криптовалютной компании Messari Том Данливи считает, что майнеры, сразу продающие добытые ВТС, плохо влияют на цену флагманской криптовалюты.
Эксперт сообщил, что крупные майнинговые компании продали 40 300 из 40 700 Bitcoin, отчеканенных в течение 2022 года. Среди них — Core Scientific, Argo, Marathon, Iris Energy, Bitfarms и Riots.
Фирмы распродали криптовалюту в период с 1 января по 30 ноября. Больше всего запасы цифровой валюты майнеров сократились во второй половине ноября, поскольку криптовалютная отрасль понесла значительные потери после дефолта криптовалютной биржи FTX.
В то же время бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что продажа ВТС не имеет никакого влияния на цену цифрового золота.
«Даже если майнеры будут продавать всю добытую криптовалюту, это не сильно отразится на ее цене. Если бы вам пришлось сбывать большой объем криптовалюты, вы бы уже сделали это. Нет никаких причин сдерживаться, если вам нужен фиат, чтобы оставаться на плаву», — сообщил Хейс.
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Рентабельность майнинга криптовалют в 2022 году существенно упала. Некоторые майнинговые компании распродают свои установки — таким образом они надеются возместить убытки из-за падения стоимости цифровых активов на рынке.
Продажа оборудования также вызвана необходимостью выплачивать неокупившиеся кредиты — в период роста стоимости криптовалют майнеры активно закупали установки и арендовали помещения для них, чаще всего получая деньги взаймы.

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По материалам:
noworries
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