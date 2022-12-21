Один из крупнейших майнеров биткоинов Core Scientific подал заявку на банкротство – CNBC — Finance.ua
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Один из крупнейших майнеров биткоинов Core Scientific подал заявку на банкротство – CNBC

Фондовый рынок
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Одна из крупнейших майнинговых компаний в США Core Scientific подала заявление о банкротстве после падения цен на криптовалюту и роста цен на энергоносители, но собирается продолжить майнинг.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Core Scientific майнит надежные криптовалюты, такие как биткоин. Процесс предполагает подключение центров обработки данных по всей стране, оснащенных узкоспециализированными компьютерами, обрабатывающими математические уравнения, чтобы проверять транзакции и одновременно создавать новые токены.
Этот процесс требует использования дорогостоящего оборудования, определенного технического ноу-хау и большого количества электроэнергии.
Рыночная капитализация Core упала до 78 млн долл. по состоянию на конец торгов во вторник по сравнению с оценкой в 4,3 млрд долл. в июле 2021 года. За прошлый год акции упали более чем на 98%.
По словам источника, знакомого с ситуацией в компании, компания все еще генерирует положительный денежный поток, но этих денег недостаточно для погашения финансовой задолженности за арендуемое им оборудование.
Собеседник добавил, что компания не будет ликвидирована, но продолжит работать в обычном режиме, достигая соглашения с владельцами ценных бумаг старшего уровня, удерживающих основную часть долга компании.
В октябре компания заявляла, что владельцы ее обычных акций могут понести «полную потерю своих инвестиций», но этого может не произойти, если отрасль восстановится.
Компания также сообщила, что не будет платить долги в конце октября и начале ноября, и заявила, что кредиторы могут подать в суд на компанию за неуплату.
В компании Core, главным образом производившей биткойны, цена токена упала с исторического максимума более 69 000 долларов США в ноябре 2021 года до примерно 16 800 долларов США.
Эта потеря стоимости в сочетании с усилением конкуренции среди майнеров и повышением цен на энергоносители привела к сокращению прибыли.
По материалам:
Економічна Правда
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