Marks & Spencer покинет российский рынок — Finance.ua

Согласно документу, бизнес Marks & Spencer столкнулся с двумя факторами, сдерживающими его рост: последствиями проблем на границе с ЕС и прекращением поставок франчайзинговому партнеру в россии из-за войны на Украине.
«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в 31 миллион фунтов стерлингов на все затраты на уход из россии и приостановку бизнеса в Украине», — говорится в отчете.
При этом компания намерена возобновить работу на украинском рынке, как только это станет возможно.
Справка Finance.ua:
компания Marks & Spencer прекратила поставки в россию 3 марта, но ее магазины, работающие в стране по франшизе, оставались открытыми;
Marks & Spencer — крупный британский бренд одежды, обуви, продуктов питания и товаров для дома. В россии у ретейлера 48 магазинов, которыми управляет турецкая компания Fiba Holding A.S.