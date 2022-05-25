Marks & Spencer покинет российский рынок — Finance.ua

Marks & Spencer покинет российский рынок

Сегодня 21:35 — Фондовый рынок

Marks & Spencer покинет российский рынок

Британский производитель одежды Marks & Spencer решил полностью покинуть российский рынок.

Об этом говорится в отчете компании за прошедший финансовый год.

Читайте также Ритейлеры Apple в россии стали закрывать магазины из-за дефицита товара

Согласно документу, бизнес Marks & Spencer столкнулся с двумя факторами, сдерживающими его рост: последствиями проблем на границе с ЕС и прекращением поставок франчайзинговому партнеру в россии из-за войны на Украине.

«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в 31 миллион фунтов стерлингов на все затраты на уход из россии и приостановку бизнеса в Украине», — говорится в отчете.

При этом компания намерена возобновить работу на украинском рынке, как только это станет возможно.

Справка Finance.ua:

компания Marks & Spencer прекратила поставки в россию 3 марта, но ее магазины, работающие в стране по франшизе, оставались открытыми;

Marks & Spencer — крупный британский бренд одежды, обуви, продуктов питания и товаров для дома. В россии у ретейлера 48 магазинов, которыми управляет турецкая компания Fiba Holding A.S.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.