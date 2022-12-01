Марк Мобиус спрогнозировал падение Bitcoin до $10 000 — Finance.ua

Марк Мобиус спрогнозировал падение Bitcoin до $10 000 Вчера 19:31 — Финтех и Карты

Марк Мобиус спрогнозировал падение Bitcoin до $10 000

Следующей целью для Bitcoin выступает отметка $10 000. Таким прогнозом поделился известный инвестор на развивающихся рынках Марк Мобиус, пишет Bloomberg

Эксперт отметил, что не стал бы вкладывать свои собственные средства или деньги клиентов в криптовалюты, поскольку «это слишком опасно». В то же время он не верит, что формирующийся класс активов исчезнет.

«Криптовалюты останутся, поскольку есть инвесторы, которые все еще верят в них. Удивительно, как цены удержались на фоне коллапса FTX», — заявил он.

Указанный Мобиусом ориентир согласуется с ценой исполнения декабрьских опционов, где зафиксирован максимальный открытый интерес по пут-опционам, согласно данным Deribit.

Ранее аналитики Glassnode зафиксировали четвертую по величине капитуляцию Bitcoin-инвесторов в истории на фоне событий вокруг FTX.

Напомним, в Morgan Stanley отметили снижение интереса розничных инвесторов к криптовалютам.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.