Макрон поддержал санкции против российских нефтепродуктов и угля — Finance.ua
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Макрон поддержал санкции против российских нефтепродуктов и угля

Сегодня 13:05
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Президент Франции Эммануэль Макрон после зверств в Буче выступил за ужесточение санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.
Об этом он заявил в эфире France Inter, сообщает «Европейская правда», со ссылкой на Le Figaro.
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«То, что произошло в Буче, требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры», — сказал президент Франции.
«Так что мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», в «ближайшие дни», добавил он, упомянув об индивидуальных санкциях и мерах в отношении «угла и нефти».
«Есть очень четкие признаки военных преступлений» в Украине, заявил Макрон, комментируя произошедшее в Буче.
«Это российская армия была в Буче. Те, кто стоял у истоков этих преступлений, должны будут отвечать за них», — заявил президент Франции.
Он также заявил о готовности помочь украинским властям в расследовании этих преступлений.
Как сообщалось, послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.
Однако в Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности, в Буче, нет единства в вопросе немедленной остановки импорта российских энергоносителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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