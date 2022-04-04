Макрон поддержал санкции против российских нефтепродуктов и угля — Finance.ua

«То, что произошло в Буче, требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры», — сказал президент Франции.
«Так что мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», в «ближайшие дни», добавил он, упомянув об индивидуальных санкциях и мерах в отношении «угла и нефти».
«Есть очень четкие признаки военных преступлений» в Украине, заявил Макрон, комментируя произошедшее в Буче.
«Это российская армия была в Буче. Те, кто стоял у истоков этих преступлений, должны будут отвечать за них», — заявил президент Франции.
Он также заявил о готовности помочь украинским властям в расследовании этих преступлений.
Как сообщалось, послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.
Однако в Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности, в Буче, нет единства в вопросе немедленной остановки импорта российских энергоносителей.