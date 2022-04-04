Макрон заявил о новых санкциях против россии за военные преступления в Буче — Finance.ua

Макрон заявил о новых санкциях против россии за военные преступления в Буче

Сегодня 11:43

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходим новый пакет санкций против России. По его словам, есть очевидные признаки того, что российские силы несут ответственность за убийства мирных жителей в украинском городе Буча.

Об этом сообщает Reuters

«Есть очень четкие доказательства, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность (за убийства в Буче)», — сказал Макрон радио France Inter.

Эти новые санкции должны быть нацелены на уголь и нефть, сказал Макрон, которому предстоит переизбрание в этом месяце.

«Случившееся в Буче требует нового раунда санкций и очень четких мер», — добавил Макрон.

Напомним, на 3 апреля из Бучи вывезли тела 410 мирных жителей. Русские солдаты расстреливали мирных людей в комнатах для пыток, во дворах, автомобилях, прямо посреди улицы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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