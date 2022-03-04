M&S приостанавливает поставки в РФ — Finance.ua

M&S приостанавливает поставки в РФ

Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Британский ритейлер продуктов питания и одежды Marks & Spencer приостановил поставки в россию.

Об этом передает reuters.

Ранее британские интернет-магазины модной одежды ASOS и Boohoo заявили, что приостановили продажи в россии, присоединившись к растущему списку компаний, избегающих этой страны.

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