M&S приостанавливает поставки в РФ — Finance.ua

M&S приостанавливает поставки в РФ
Сегодня 11:15 — Фондовый рынок
Британский ритейлер продуктов питания и одежды Marks & Spencer приостановил поставки в россию.
Об этом передает reuters.
Ранее британские интернет-магазины модной одежды ASOS и Boohoo заявили, что приостановили продажи в россии, присоединившись к растущему списку компаний, избегающих этой страны. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
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