Лук за год подорожал в 2,5 раза — Finance.ua

Лук за год подорожал в 2,5 раза Сегодня 03:55 — Личные финансы

В течение года лук вырос в цене в 2,5 раза и стал лидером среди овощей по уровню подорожания, при этом небольшой рост цен на лук будет наблюдаться до лета.

Об этом в эфире «Общественного радио» заявил экономист Олег Пендзин.

По его словам, рост цены «в некоторой степени объективный, потому что 35% украинского рынка лука — это была Херсонская область».

"Я имею в виду сухой лук, такой классический, который входит в борщовый набор... До того, даже когда мы с вами не были в активной базе боевых действий, ежегодно где-то примерно в апреле мы брали импорт по луку. Завозили его как правило из Туркменистана, транзитом через страну-агрессора, через такой импорт мы обеспечивали свой внутренний рынок.

2022 и 2023 годы довольно специфические... Мы имели ситуацию, когда на внутреннем рынке возник дефицит, который начал заполняться луком из других стран (в частности, из Польши, Египта), и вот у нас создалась ситуация, когда объективно из-за возникшего дефицита резко пошла вверх цена, которая на сегодняшний день является абсолютным лидером среди овощей", — заявил эксперт.

При этом Пендзин не прогнозирует снижения цен на лук в ближайшее время, наоборот — к лету возможен небольшой рост стоимости.

«Поступление лука украинского производства из открытого грунта, возможно, будет немного позже, где-то летом. До лета мы будем четко сидеть на импорте, четко будем зависимы от этого».

Економічна Правда По материалам:

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