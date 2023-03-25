Лук за год подорожал в 2,5 раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лук за год подорожал в 2,5 раза

Личные финансы
18
В течение года лук вырос в цене в 2,5 раза и стал лидером среди овощей по уровню подорожания, при этом небольшой рост цен на лук будет наблюдаться до лета.
Об этом в эфире «Общественного радио» заявил экономист Олег Пендзин.
По его словам, рост цены «в некоторой степени объективный, потому что 35% украинского рынка лука — это была Херсонская область».
"Я имею в виду сухой лук, такой классический, который входит в борщовый набор... До того, даже когда мы с вами не были в активной базе боевых действий, ежегодно где-то примерно в апреле мы брали импорт по луку. Завозили его как правило из Туркменистана, транзитом через страну-агрессора, через такой импорт мы обеспечивали свой внутренний рынок.
2022 и 2023 годы довольно специфические... Мы имели ситуацию, когда на внутреннем рынке возник дефицит, который начал заполняться луком из других стран (в частности, из Польши, Египта), и вот у нас создалась ситуация, когда объективно из-за возникшего дефицита резко пошла вверх цена, которая на сегодняшний день является абсолютным лидером среди овощей", — заявил эксперт.
При этом Пендзин не прогнозирует снижения цен на лук в ближайшее время, наоборот — к лету возможен небольшой рост стоимости.
«Поступление лука украинского производства из открытого грунта, возможно, будет немного позже, где-то летом. До лета мы будем четко сидеть на импорте, четко будем зависимы от этого».

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.