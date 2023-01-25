Литва отдает Украине гигантский трансформатор — Finance.ua
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Литва отдает Украине гигантский трансформатор

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Литва передаст Украине гигантский электрический трансформатор для поддержки энергетической инфраструктуры Он весит 200 тонн и стоит около двух миллионов евро.
Устройство построено в 1980 году. Поскольку у Литвы все еще осталась часть советских электросетей, ее оборудование подходит Украине. Громадный автотрансформатор — один из редких и весьма ценных. Он способен обеспечить электроэнергией город размером с Вильнюс.
У Литвы есть еще одно такое устройство, которое демонтируют и пришлют в Украину, как только ему найдут замену.
Литва поставила Украине генераторов и трансформаторов больше остальных государств ЕС. В общей сложности — более 1000 устройств, спасающих инфраструктуру после российских ракетных обстрелов. Сумма помощи Вильнюса украинской энергетике составляет 6 миллионов евро.
«Этот трансформатор очень мощный — и именно таких не хватает. Он является критическим элементом нашей и украинской инфраструктуры, потому что самостоятельно может обеспечить электроэнергией весь Вильнюс. Но нам кажется, этого недостаточно. Порой мы думаем, что не предвидели такого развития событий. Если бы предсказали, что будет война и такая большая потребность в технологическом оборудовании, то не отдали бы на металлолом так много трансформаторов. Но мы это сделали, потому что заменяем советские устройства на западные. Теперь передаем Украине все, что осталось. К сожалению, этого мало», — сказал главный исполнительный директор литовского оператора системы передачи Litgrid Рокас Масюлис.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
5 канал
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