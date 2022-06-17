lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію» — Finance.ua

lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію»

Сегодня 12:42 — Личные финансы

lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію»

Мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в приложении «Дія».

Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

«Теперь абоненты lifecell могут зарегистрировать свой номер в приложении Мой lifecell с помощью цифровых документов в Дії», — говорится в сообщении.

Как зарегистрировать номер lifecell через Дію:

кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell («Зарегистрируйте номер» для анонимных абонентов или «Завершите регистрацию» для персонифицированных);

дать согласие на регистрацию;

ввести код проверки, который придет на номер телефона;

через приложение Дія подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через Дія.Підпис);

подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;

получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.

Справка Finance.ua:

ранее в «Дію» добавили возможность подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его;

также украинцы смогут получить выписку о местожительстве по упрощенной процедуре с помощью портала «Дія».

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