lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію»

Сегодня 12:42Личные финансы
50
lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію»lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію»
Мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в приложении «Дія».
Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.
«Теперь абоненты lifecell могут зарегистрировать свой номер в приложении Мой lifecell с помощью цифровых документов в Дії», — говорится в сообщении.
Как зарегистрировать номер lifecell через Дію:
  • кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell («Зарегистрируйте номер» для анонимных абонентов или «Завершите регистрацию» для персонифицированных);
  • дать согласие на регистрацию;
  • ввести код проверки, который придет на номер телефона;
  • через приложение Дія подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через Дія.Підпис);
  • подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;
  • получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.

Справка Finance.ua:

  • ранее в «Дію» добавили возможность подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его;
  • также украинцы смогут получить выписку о местожительстве по упрощенной процедуре с помощью портала «Дія».

Проверки ФЛП во время войны

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.