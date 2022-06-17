lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію» — Finance.ua

lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію»
Сегодня 12:42 — Личные финансы lifecell запускает регистрацию телефонных номеров через «Дію»
Мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в приложении «Дія».
Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.
«Теперь абоненты lifecell могут зарегистрировать свой номер в приложении Мой lifecell с помощью цифровых документов в Дії», — говорится в сообщении.
Как зарегистрировать номер lifecell через Дію:
- кликнуть на соответствующий баннер в приложении Мой lifecell («Зарегистрируйте номер» для анонимных абонентов или «Завершите регистрацию» для персонифицированных);
- дать согласие на регистрацию;
- ввести код проверки, который придет на номер телефона;
- через приложение Дія подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell (через Дія.Підпис);
- подтвердить правильность своих персональных данных, отображаемых на экране;
- получить уведомление, что номер успешно зарегистрирован.
Справка Finance.ua:
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