LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков — Finance.ua

LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков Сегодня 03:43 — Технологии&Авто

LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков

Устройство имеет соотношение сторон 16:10, разрешение матрицы составляет 2560×1600 пикселей (60 Гц), яркость достигает 350 нит, антибликовое покрытие. Заявлен охват цветовой гаммы DCI-P3 на уровне 99%, поэтому монитор подойдет не только для офисных задач, но и для цветокоррекции и других цветовых манипуляций.

Наружный монитор LG подключается к ноутбуку с помощью USB-C разъема.

Сообщается, что монитор способен выводить изображение из любого ноутбука, оснащенного портом USB-C. А за счет двух USB-C портов во внешнем мониторе свободный разъем может использоваться в качестве реверсивной зарядки мощностью до 45 Вт. При этом угол наклона наружного монитора может составлять 105 либо 120 градусов. Встроенные динамики в мониторе отсутствуют.

LG Gram+view весит всего 660 граммов и оснащен чехлом-книжкой, одновременно выступающей в роли подставки. Габариты устройства составляют 360×246×8 мм.

LG Gram+view доступен в ряде стран за границей достаточно давно, но в Китае устройство начало продаваться только сейчас. Стоимость монитора в Китае составляет 3999 юаней (~$550).

iLenta По материалам:

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