LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков

Технологии&Авто
9
LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков
LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков
Устройство имеет соотношение сторон 16:10, разрешение матрицы составляет 2560×1600 пикселей (60 Гц), яркость достигает 350 нит, антибликовое покрытие. Заявлен охват цветовой гаммы DCI-P3 на уровне 99%, поэтому монитор подойдет не только для офисных задач, но и для цветокоррекции и других цветовых манипуляций.
Наружный монитор LG подключается к ноутбуку с помощью USB-C разъема.
Сообщается, что монитор способен выводить изображение из любого ноутбука, оснащенного портом USB-C. А за счет двух USB-C портов во внешнем мониторе свободный разъем может использоваться в качестве реверсивной зарядки мощностью до 45 Вт. При этом угол наклона наружного монитора может составлять 105 либо 120 градусов. Встроенные динамики в мониторе отсутствуют.
LG представила портативный внешний дисплей для ноутбуков
LG Gram+view весит всего 660 граммов и оснащен чехлом-книжкой, одновременно выступающей в роли подставки. Габариты устройства составляют 360×246×8 мм.
LG Gram+view доступен в ряде стран за границей достаточно давно, но в Китае устройство начало продаваться только сейчас. Стоимость монитора в Китае составляет 3999 юаней (~$550).
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.