Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом — Finance.ua

Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом Сегодня 16:07 — Личные финансы

Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом

В июне на рынке труда несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей. Однако выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов. В целом рынок труда продолжает восстанавливаться. Об этом говорит аналитика work.ua.

По данным системы управления наqмом (СУН) Work.ua, в первый месяц лета количество предложений работы в Украине увеличилось на 4% - до 93 882 вакансий. Несколько меньшую динамику роста, если сравнить с предыдущими месяцами (май +9%, апрель +14%, март +11%), можно объяснить наступлением низкого бизнес-сезона.

Киевская область впервые пересекла отметку в 30 142 вакансий, что составляет почти треть от общего количества, и остается лидером по количеству работы. Второе место занимает Львовская область, где сосредоточено около 10% работы в Украине (9 064). Далее следует Днепропетровская (8 900) и Одесская области (6 883). Замыкает пятерку Харьковская область (3441), которая уже третий месяц подряд удерживается в лидерах.

Кстати, Харьковская область также вошла в пятерку областей с наибольшим приростом вакансий (+10% до 3 441 вакансии) вместе с Ивано-Франковской (+10% до 3 116), Запорожской (+9% до 1 666), Одесской (+7% до 6 889) и.

Стоит отметить, что в июне работы стало больше и в Херсонской области, где 6 июня россия совершила террористический акт и взорвала Каховскую ГЭС. Конечно, +12% месячного роста до 156 вакансий — это небольшая цифра, если сравнить, например, с Харьковской областью, и сам факт того, что ничто не способно остановить украинцев, вызывает оптимизм.

Что касается самых востребованных должностей, в пятерке все стабильно: продавец-консультант (8219 вакансий), менеджер по продажам (6383), водитель (3277), повар (3264), бухгалтер (3186). Наибольший рост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% до 187 вакансий). Преимущественно частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей в школу в период летних каникул.

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