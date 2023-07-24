Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом

Личные финансы
26
Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом
Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом
В июне на рынке труда несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей. Однако выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов. В целом рынок труда продолжает восстанавливаться. Об этом говорит аналитика work.ua.
Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом
По данным системы управления наqмом (СУН) Work.ua, в первый месяц лета количество предложений работы в Украине увеличилось на 4% - до 93 882 вакансий. Несколько меньшую динамику роста, если сравнить с предыдущими месяцами (май +9%, апрель +14%, март +11%), можно объяснить наступлением низкого бизнес-сезона.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом
Киевская область впервые пересекла отметку в 30 142 вакансий, что составляет почти треть от общего количества, и остается лидером по количеству работы. Второе место занимает Львовская область, где сосредоточено около 10% работы в Украине (9 064). Далее следует Днепропетровская (8 900) и Одесская области (6 883). Замыкает пятерку Харьковская область (3441), которая уже третий месяц подряд удерживается в лидерах.
Читайте также
Кстати, Харьковская область также вошла в пятерку областей с наибольшим приростом вакансий (+10% до 3 441 вакансии) вместе с Ивано-Франковской (+10% до 3 116), Запорожской (+9% до 1 666), Одесской (+7% до 6 889) и.
Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом
Стоит отметить, что в июне работы стало больше и в Херсонской области, где 6 июня россия совершила террористический акт и взорвала Каховскую ГЭС. Конечно, +12% месячного роста до 156 вакансий — это небольшая цифра, если сравнить, например, с Харьковской областью, и сам факт того, что ничто не способно остановить украинцев, вызывает оптимизм.
Летом в Украине стало еще больше работы: десять вакансий с наибольшим приростом
Что касается самых востребованных должностей, в пятерке все стабильно: продавец-консультант (8219 вакансий), менеджер по продажам (6383), водитель (3277), повар (3264), бухгалтер (3186). Наибольший рост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% до 187 вакансий). Преимущественно частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей в школу в период летних каникул.
Интересуетесь финансовыми рынками, но не хотите самостоятельно торговать на бирже и рисковать? Мы расскажем вам, как создать свой безопасный бизнес и зарабатывать на интересе аудитории к финансам.

Как монетизировать свой интерес к финансовым рынкам

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.