Летающий электромобиль Doroni получил летную сертификацию в США — Finance.ua

Летающий электромобиль Doroni получил летную сертификацию в США Сегодня 05:51 — Технологии&Авто

Летающий электромобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Летающие электромобили постепенно выходят за рамки научно-фантастических фильмов и скоро появятся на улицах городов. Американская компания Doroni Aerospace объявила, что ее электрический летающий автомобиль Doroni H1 получил официальный сертификат лётной годности Федерального управления гражданской авиации США.

Представители Doroni назвали ее первой компанией в США, которая провела испытания пилотируемых полетов на двухместном летающем электромобиле. Doroni H1 поднялся в небо летом 2023 года.

Компания уже получила более 300 заявок по предварительным заказам и рассчитывает создать от 120 до 125 единиц к 2025 или 2026 году. В итоге стартап из Майами планирует наладить производство и выпускать до 2500 летающих электромобилей ежегодно.

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