Летающий электромобиль Doroni получил летную сертификацию в США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Летающий электромобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Технологии&Авто
20
Летающий электромобиль Doroni получил летную сертификацию в США
Летающий электромобиль Doroni получил летную сертификацию в США
Летающие электромобили постепенно выходят за рамки научно-фантастических фильмов и скоро появятся на улицах городов. Американская компания Doroni Aerospace объявила, что ее электрический летающий автомобиль Doroni H1 получил официальный сертификат лётной годности Федерального управления гражданской авиации США.
Представители Doroni назвали ее первой компанией в США, которая провела испытания пилотируемых полетов на двухместном летающем электромобиле. Doroni H1 поднялся в небо летом 2023 года.
Компания уже получила более 300 заявок по предварительным заказам и рассчитывает создать от 120 до 125 единиц к 2025 или 2026 году. В итоге стартап из Майами планирует наладить производство и выпускать до 2500 летающих электромобилей ежегодно.
По материалам:
nnews.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.