Lamborghini представил последний Huracan с V10 (фото) — Finance.ua

Lamborghini представил последний Huracan с V10 (фото) 12.04.2024, 02:19 — Технологии&Авто

Lamborghini представил последний Huracan с V10 (фото)

Итальянский бренд Lamborghini показал Huracan в комплектации STJ, которая станет последней для двигателя V10 и модели вообще.

Lamborghini решила создать специальную комплектацию в честь снятия с производства Huracan и двигателя V10. Super Trofeo Jota (STJ) базируется на STO , но для создания лучшей версии был выбран самый высокий уровень комплектации.

Новинка будет ограничена 10 экземплярами, а хардкорный вкус довершит жизненный путь самого маленького Lambo после десятилетия на рынке.

Под капотом

С технической точки зрения перемен не произошло. Huracan STJ имеет атмосферный 5,2-литровый двигатель мощностью 631 лошадиную силу и 565 Нм крутящего момента, производимых при заоблачных 8000 об/мин.

Мощность передается на задние колеса через ту же семиступенчатую автоматическую коробку с двойным сцеплением. Тем не менее, есть некоторые изменения в железе от STO, главным из которых являются четыре регулируемых амортизатора, полученные от гоночных автомобилей.

Четырехсторонние амортизаторы дополняются 20-дюймовыми колесами с центральной блокировкой, обтянутыми специальными шинами Bridgestone Potenza Race. Недавно добавленные углеродные элементы в углах переднего бампера являются частью аэродинамического пакета, также включающего другой угол заднего антикрыла. Lamborghini испытала Huracan STJ на трассе Нардо, где он «срезал» более секунды со времени круга STO.

Две ливреи

Lamborghini разработала две ливреи. Пока показано синее покрытие с черной крышей и контрастными красно-белыми акцентами. Другая выполнена в сером цвете и имеет черную крышу в сочетании с красными и белыми деталями.

В салоне имеется табличка из углеродного волокна с номером «1 из 10», указывающая на эксклюзивность STJ. По желанию владельцы могут добавить настраиваемую табличку со стороны пассажира.

Тем не менее, Huracan STJ вызывает некоторое разочарование, если сравнивать его с последним специальным Gallardo. Sesto Elemento стал настоящим трековым зверем, который весил всего 1000 кг благодаря широкому использованию углеродного волокна.

STJ знаменует конец эры, поскольку сигнализирует не только о гибели Huracan, но и V10. Audi R8 недавно сняли с производства, так что дни уважаемого двигателя 5.2 FSI были уже сочтены.

Цены на спецверсию не указываются, но это все равно не имеет значения. Почти год назад компания Lamborghini объявила о распродаже остального производства, поэтому эти 10 автомобилей уже нашли будущих владельцев. Замена Huracan будет представлена ​​позже в этом году, но уже без двигателя V10. Вместо этого ожидается использование меньшего двигателя с турбонаддувом и гибридной силовой установкой.

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motorcar По материалам:

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