Курс доллара в июне: украинцам объяснили, от чего зависит стабильность гривны — Finance.ua

Курс доллара в июне: украинцам объяснили, от чего зависит стабильность гривны Сегодня 13:09 — Валюта

Курс доллара в июне: украинцам объяснили, от чего зависит стабильность гривны

Курс доллара и евро в Украине в июне уже будет традиционно зависеть от событий на фронте. Однако если не произойдут существенные изменения, гривна останется стабильной — в майском коридоре 37−38 грн/долл. и 40−41 грн/евро.

Такое мнение высказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

«Конечно, прогнозы не могут учесть абсолютно все факторы, которые в той или иной степени будут влиять или давить на наличный курс. Однако сейчас достаточно оснований для оптимизма, собственно, сама по себе курсовая стабильность — уже хорошо для экономики, например, не будут расти цены. Поєтому, скорее всего, на следующей неделе наличный курс будет находиться в сложившихся „майских“ границах: 37−38 грн/долл. и 40−41 грн/евро», — подчеркнул Тарас Лесовой.

Факторы, от которых зависит курс доллара в Украине

Действия Национального банка (НБУ)

В первую очередь речь идет о сохранении баланса между спросом и предложением на межбанковском рынке. Для этого НБУ отслеживает ситуацию и в зависимости от нее покупает или продает валюту. Однако, кроме этого, Нацбанк занялся популяризацией гривневых депозитов, что также играет в пользу украинской валюты.

Общая экономическая ситуация

По словам Лесового, стабильности гривны помогают развитие всех сфер экономики, постепенная активизация малого и среднего бизнеса, а также участие предпринимателей в программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

Экспортный потенциал

Кроме продления «зернового соглашения», ожидается постепенное расширение и логистических возможностей и увеличение перечня экспортируемых товаров и сырья. Это положительно отразится на гривне.

Помощь от партнеров

«Своевременность и объем международной финансовой помощи, львиная доля которой идет на покрытие дефицита государственного бюджета, — это основа для стабильности экономики», — констатировал Лесовой.

Справка Finance.ua:

эксперт Александр Хмелевский также верит, что доллар в июне будет колебаться в пределах майских показателей;



директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик прогнозирует на июнь 37−38 грн за доллар по оптимистичному сценарию, который является базовым. При пессимистичном — от 42 грн и выше. Отрицательный сценарий для гривны может быть вызван целым рядом факторов — от либерализации курса под давлением кредиторов и партнеров до изменения ситуации на фронте или под влиянием глобальных факторов.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.