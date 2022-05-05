Курс доллара снижается к основным валютам после решения ФРС по ставкам — Finance.ua
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Курс доллара снижается к основным валютам после решения ФРС по ставкам

Сегодня 15:05Валюта
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Индекс доллара вырос 4 мая к корзине основных мировых валют на 0,9% после того, как Федеральная резервная система повысила ставки на 50 базисных пунктов до 0,75-1,0%. Доллар дешевеет, поскольку ФРС отказалась от идеи еще более значимого повышения в будущем.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидания повышения ставок ФРС оказали большое влияние на рынки в этом году и привели к росту доллара. По сравнению с корзиной его конкурентов в этом году она выросла более чем на 7%.
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Но доллар ослаб после того, как ФРС объявила о своем решении поднять процентные ставки на 50 базовых пунктов. Хедж-фонды урезали расширенные длинные позиции после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам, что не рассматривается повышение на 75 базисных пунктов в будущем.
Заседание не стало настоящим сюрпризом, но было чуть менее ястребиным, чем ожидалось. И хотя повышение на 75 б.п. больше не будет обсуждаться на заседании ФРС в июне, данные по инфляции и направление войны россии против Украины будут определять следующие решения ФРС, говорят аналитики Mirabaud.

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По материалам: РБК-Україна
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