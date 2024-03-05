Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, — НБУ — Finance.ua
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Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, — НБУ

Валюта
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Средний курс продажи наличного доллара в Украине в феврале 2024 года снизился на 0,6% - до 38,34 гривен за доллар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Данные НБУ свидетельствуют о том, что курс находится на уровне марта прошлого года.
Курс доллара на наличном рынке за последний месяц упал на 0,6%, — НБУ
По данным НБУ, украинцы в феврале сократили покупку долларов в банках до 824,5 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).
Кроме того, спрос был ниже и на межбанке. НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.
Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума 38,62 грн/доллар.
По материалам:
РБК-Україна
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