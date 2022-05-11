Кулеба: аргументы Венгрии против нефтяного эмбарго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кулеба: аргументы Венгрии против нефтяного эмбарго

Сегодня 08:30Энергетика
24
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если Венгрия не поддерживает нефтяное эмбарго ЕС по отношению к россии, то своими действиями она подыгрывает агрессору.
Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции в Киеве во вторник.
«Все промедления с принятием шестого санкционного пакета абсолютно недопустимы. Все аргументы о том, что нефтяное эмбарго в том виде, в каком оно было предложено к принятию, разрушит экономику Венгрии или любой другой страны, надуманны. ЕС предложил гибкий механизм введения нефтяного эмбарго, который как раз и учитывает интересы всех государств-членов», — отметил министр.
Украина очень надеется, что в ближайшие дни решение будет найдено.
«Если он не будет найдено, то нам всем останется сделать только один вывод: что Венгрия своей неуступчивой позицией просто подыграет Российской Федерации в ее попытках сохранить нефтяной рынок Европейского Союза», — добавил Кулеба.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что она достигла прогресса в переговорах с Виктором Орбаном по вопросу эмбарго.
Она лично приезжала в Будапешт, чтобы договориться с Венгрией о поддержке нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.
Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.