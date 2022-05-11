Кулеба: аргументы Венгрии против нефтяного эмбарго — Finance.ua

Кулеба: аргументы Венгрии против нефтяного эмбарго

Сегодня 08:30 — Энергетика

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если Венгрия не поддерживает нефтяное эмбарго ЕС по отношению к россии, то своими действиями она подыгрывает агрессору.

Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции в Киеве во вторник.

«Все промедления с принятием шестого санкционного пакета абсолютно недопустимы. Все аргументы о том, что нефтяное эмбарго в том виде, в каком оно было предложено к принятию, разрушит экономику Венгрии или любой другой страны, надуманны. ЕС предложил гибкий механизм введения нефтяного эмбарго, который как раз и учитывает интересы всех государств-членов», — отметил министр.

Украина очень надеется, что в ближайшие дни решение будет найдено.

«Если он не будет найдено, то нам всем останется сделать только один вывод: что Венгрия своей неуступчивой позицией просто подыграет Российской Федерации в ее попытках сохранить нефтяной рынок Европейского Союза», — добавил Кулеба.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что она достигла прогресса в переговорах с Виктором Орбаном по вопросу эмбарго.

Она лично приезжала в Будапешт, чтобы договориться с Венгрией о поддержке нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

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