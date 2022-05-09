Куда инвестировать в 2022 году? — Finance.ua

Куда инвестировать в 2022 году?

Сегодня 17:11 — Личные финансы

Куда инвестировать в 2022 году?

Пора начинать думать о жизни после нашей победы и накапливать активы, которые в цене поднимутся в разы.

Какие активы это могут быть: недвижимость, ценные металлы, акции, электронная валюта? Вы уверены, что эффективные довоенные капиталовложения будут иметь такую ​​же цену и после нашей победы? Инвестиционное контрнаступление — тема второго дня онлайн конференции недвижимость, ценные металлы, акции, электронная валюта? Вы уверены, что эффективные довоенные капиталовложения будут иметь такую ​​же цену и после нашей победы? Инвестиционное контрнаступление — тема второго дня онлайн конференции «Мои финансы во время войны: защита и контрнаступление — личный план Маршалла» , которая состоится 13 мая.

Наш спикер Михаил Пацан — управляющий активами, инвестор, соучредитель компании «WOTAN» раскроет секреты источников заработка в 2022 году.

Михаил расскажет о последних тенденциях, доходности, а также рисках крипто-индустрии: DeFi, NFT, DAO. Покажет на примерах эффективность и подводные камни DeFi. Раскроет загадку NFT — что это такое: крипто-арт, или билет в метавселенную? Но перспективны ли будут капиталовложения в это. Также речь пойдет о будущем DAO — цифровых компаний будущего.

Андрей Усенко — СЕО и учредитель «Твой круг», учредитель «Мястория» раскроет секреты инвестирования в земельные объекты, в частности, условия, ограничения, преимущества и юридические аспекты таких операций. В своем докладе Андрей расскажет о состоянии земельных отношений и агросекторе во время войны и зачем нужна управляющая компания; как диверсивировать риски и получить большую прибыльность, а также как евроинтеграционные процессы будут влиять на стоимость земли в Украине. Для предметного понимания состояния рынка на землю будет представлена ​​сравнительная аналитика надежности и стабильности земельного актива по сравнению с другими.

Недвижимость как капиталовложения. Киев, Львов, Черновцы? Какой город выбрать? Об инвестировании в недвижимость в Украине во время и после войны расскажет Владимир Копоть — СЕО и основатель проекта Monitor. Estate. В своем выступлении Владимир расскажет:

как война изменила рынок недвижимости;

инвестирование в недвижимость: да или нет;

правила инвестирования в недвижимость после войны;

недвижимость во Львове/ИФ/Черновцах vs Киев, Харьков...

компенсации за утраченное жилье/инвестиции: миф или реальность.

Михаил Федоров — инвестиционный аналитик расскажет, как оценить активы и построить систему их стоимости. Девиз финансовой грамотности сегодняшнего дня: дешевое надо скупать, а не продавать. Как построить систему координат стоимости активов и выкупить выгодные доли рынка, а также для кого инфляция страшнее: гривны или доллара?

Об инструментах защиты для частного инвестора на фондовых рынках расскажет Богдан Сидоренко, директор Киевского филиала Freedom Finance.

Владислав Остапенко — Инвестиционный директор SI Capital предоставит сравнительный анализ инвестиционных инструментов, доступных украинцам во время войны. Также раскроет секреты инвестирования в военный и послевоенный периоды.

Война войной, а налоги никто не отменял. Партнер, финансовый планер в iPlan.ua, автор блога @Баллады Экономного Рыцаря и колонки НВ:БИЗНЕС Сергей Микулов расскажет о налогообложении доходов, а также санкциях за их неуплату.

А также много бесценной информации о финансах в военный период на онлайн конференции «Мои финансы во время войны. Инвестиционное контрнаступление».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.