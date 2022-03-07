Куда обращаться, если выезжаете из Украины
Сегодня 14:37 — Личные финансы Куда обращаться, если выезжаете из Украины
Finance.ua собрал контакты посольств и консульств для беженцев, которые собрались уехать из Украины и пытаются найти убежище в других странах.
Польша:
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве:
адрес: pl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw
телефон: 48 71 712 76 00
электронная почта: gc_plw@mfa.gov.ua
Консульство Украины в Гданьске:
адрес: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А, 80-278 Gdańsk
Телефоны: 48 58 34 606 90; (+48 58 34 607 07)
электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua
Генеральное консульство Украины в Кракове:
адрес: al. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków
Телефоны: 48 12 429 60 66; +48 124 29 45 22; (+48 124 29 29 36)
электронная почта: gc_plk@mfa.gov.ua
Генеральное консульство Украины в Люблине:
адрес: ул. 3Maja 14, 20-078 Lublin
Телефоны: 48 81 531 88 89; (+48 81 531 88 88)
электронная почта: gc_pll@mfa.gov.ua
Украинский Дом в Польше (помогают с жильем, волонтерством, транспортом):
адрес: ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
телефон: +48 727 805 764
Румыния
Посольство Украины в Румынии:
адрес: 011862, Румыния, Бухарест, бульвар Авиаторилор, № 24, Сектор 1.
телефон: (+40 21 230 3660)
Объединенные за Украину — United for Ukraine (помогают с жильем, лекарствами, вещами, работой):
Молдова
Посольство Украины в Молдове:
Адрес: Strada Vasile Lupu 17, Chișinău, Молдова
телефон: (+373 22 582 284)
Молдова для украинцев (помогают с проживанием, транспортом, волонтерством, одеждой, едой):
Германия
Посольство Украины в Германии (г.Берлин):
адрес: Albrechtstraße 26, 10117 Berlin, Германия
Телефоны: (+49 30 28887128)
Генеральное консульство Украины в Мюнхене:
адрес: Oskar-von-Miller-Ring 33, 80333 Мюнхен
телефон: (49 89) 28 20 64
Генеральное консульство Украины во Франфурте-на-Майне:
адрес: Bronnerstrrsse 15, 60313 Frankfurt am Main
телефон: (49 69) 29 720 920
Отделение Посольства Украины в Бонне:
адрес: Rheinhöhenweg 101, 53424 Remagen-Oberwinter
телефон: (+49 2228) 941860
Генеральное консульство Украины в Гамбурге:
адрес: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg
телефон: (+49 40) 22949810
электронная почта: gc_deg@mfa.gov.ua
Генеральное консульство Украины в Мюнхене:
адрес: Lessing Strasse, 14, 80336 München
телефон: (+49 89) 55273718
Берлинский центр прибытия (помогают с жильем):
адрес: Oranienburger str 285, 13437, Berlin (Reinickendorf)
телефон: (030-9012 7127)
Helpbus (регистрация на бесплатный транспорт от границ Украины в Германию):
Словакия
Консульство Украины в Словакии:
адрес: Radvanská 4175/35, 811 01 Staré Mesto
телефон: (421 2/592 028 10)
Kto pomôže Ukrajine:
Венгрия:
Консульство Украины в Венгрии:
адрес: Budapest, Istenhegyi út 84/b, 1125 Венгрия
телефон: (+36 1 422 4124)
Венгерский хельсинский комитет:
почта: ukrainecrisis@helsinki.hu
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