Куда обращаться, если выезжаете из Украины

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Куда обращаться, если выезжаете из Украины

Finance.ua собрал контакты посольств и консульств для беженцев, которые собрались уехать из Украины и пытаются найти убежище в других странах.

Польша:

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве:

адрес: pl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw

телефон: 48 71 712 76 00

Консульство Украины в Гданьске:

адрес: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А, 80-278 Gdańsk

Телефоны: 48 58 34 606 90; (+48 58 34 607 07)

Генеральное консульство Украины в Кракове:

адрес: al. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków

Телефоны: 48 12 429 60 66; +48 124 29 45 22; (+48 124 29 29 36)

Генеральное консульство Украины в Люблине:

адрес: ул. 3Maja 14, 20-078 Lublin

Телефоны: 48 81 531 88 89; (+48 81 531 88 88)

Украинский Дом в Польше (помогают с жильем, волонтерством, транспортом):

адрес: ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

телефон: +48 727 805 764

Румыния

Посольство Украины в Румынии:

адрес: 011862, Румыния, Бухарест, бульвар Авиаторилор, № 24, Сектор 1.

телефон: (+40 21 230 3660)

Объединенные за Украину — United for Ukraine (помогают с жильем, лекарствами, вещами, работой):

Молдова

Посольство Украины в Молдове:

Адрес: Strada Vasile Lupu 17, Chișinău, Молдова

телефон: (+373 22 582 284)

Молдова для украинцев (помогают с проживанием, транспортом, волонтерством, одеждой, едой):

Германия

Посольство Украины в Германии (г.Берлин):

адрес: Albrechtstraße 26, 10117 Berlin, Германия

Телефоны: (+49 30 28887128)

Генеральное консульство Украины в Мюнхене:

адрес: Oskar-von-Miller-Ring 33, 80333 Мюнхен

телефон: (49 89) 28 20 64

Генеральное консульство Украины во Франфурте-на-Майне:

адрес: Bronnerstrrsse 15, 60313 Frankfurt am Main

телефон: (49 69) 29 720 920

Отделение Посольства Украины в Бонне:

адрес: Rheinhöhenweg 101, 53424 Remagen-Oberwinter

телефон: (+49 2228) 941860

Генеральное консульство Украины в Гамбурге:

адрес: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg

телефон: (+49 40) 22949810

Генеральное консульство Украины в Мюнхене:

адрес: Lessing Strasse, 14, 80336 München

телефон: (+49 89) 55273718

Берлинский центр прибытия (помогают с жильем):

адрес: Oranienburger str 285, 13437, Berlin (Reinickendorf)

телефон: (030-9012 7127)

Helpbus (регистрация на бесплатный транспорт от границ Украины в Германию):

Словакия

Консульство Украины в Словакии:

адрес: Radvanská 4175/35, 811 01 Staré Mesto

телефон: (421 2/592 028 10)

Kto pomôže Ukrajine:

Венгрия:

Консульство Украины в Венгрии:

адрес: Budapest, Istenhegyi út 84/b, 1125 Венгрия

телефон: (+36 1 422 4124)

Венгерский хельсинский комитет:

почта: ukrainecrisis@helsinki.hu

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