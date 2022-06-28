Кто в странах ЕС проживает в самых тесных квартирах и где на жилье тратят больше всего — Finance.ua

Кто в странах ЕС проживает в самых тесных квартирах и где на жилье тратят больше всего Сегодня 13:00 — Личные финансы

Кто в странах ЕС проживает в самых тесных квартирах и где на жилье тратят больше всего

Согласно данным Евростата, среди стран Евросоюза в самых тесных жилищах проживают румыны. Так, в 2020 году более 45% населения Румынии проживало в перенаселенном жилье.

Не намного лучше ситуация в Латвии (42,5%), Болгарии (39,5%), Польше (почти 37%) и Хорватии (36,2%).

В общей сложности 17,5% населения стран ЕС не имеют достаточно комнат в соответствии с размером семьи, обстоятельствами и возрастом сожителей.

В то же время достаточно пространства у жителей Кипра (только 2,5% населения проживают в перенаселенных жилищах), Ирландии (3,2%) и Мальты (4,2%). Низкие показатели в Нидерландах (4,8%).

Однако здесь следует отметить, что данные рассчитываются в целом по стране, в то время как в отдельных городах жилищный кризис заставляет значительно большую долю людей делить тесные дома друг с другом.

Расходы на жилье

Евростат также приводит данные о доступности жилья: эсперты выделили процент домохозяйств, которые тратят на аренду и квартплату более 40% от своего совокупного дохода.

В целом, такие домохозяйства составляют 7,8% по всему Евросоюзу. В Болгарии и Дании этот показатель один из самых высоких — более 14%.

Однако рекордные расходы на жилье в Греции — каждый третий грек отдает на статью расходов 40% своего дохода или больше.

Совершенно иная ситуация на Кипре (1,9%), Литве (2,7%), Мальте (2,8%) и Словакии (3,2%). Здесь люди платят за жилье наименьшую долю своего дохода.

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