Кто в 2023 году останется без пенсии: что можно предпринять — Finance.ua

Кто в 2023 году останется без пенсии: что можно предпринять Сегодня 20:00 — Личные финансы

Пенсионная реформа в Украине началась еще в 2011 году, тогда был принят Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», которым впервые было введено поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет.

Далее в 2017 году были внесены изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которыми было предусмотрено: постепенное увеличение страхового (рабочего) стажа с 15 до 35 лет и повышение пенсионного возраста в зависимости от имеющегося стажа.

Необходимые для выхода на пенсию пенсионный возраст и страховой стаж регламентирует ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Итак, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2023 году нужно накопить 30 лет стажа.

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Для выхода на пенсию в 63 года потребуется от 20 лет трудового стажа, и от 15 до 20 лет для выхода на пенсию в 65 лет.

В случае если нет даже 15 лет трудового стажа, вместо пенсии будет социальная помощь от государства и только в том случае, если после 65 лет у пенсионера доход будет меньше, чем прожиточный минимум.

Если вам не хватает страхового стажа, есть несколько вариантов как решить эту проблему:

если еще есть время накопить стаж, официально трудоустроиться;

можно добровольно платить взносы в Пенсионный фонд, если нет работы, но есть средства;

наконец, можно просто докупить недостающий стаж по цене в 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

На пенсии По материалам:

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