Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора — Finance.ua

Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора Сегодня 20:06 — Аграрный рынок

Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора

Землю можно считать самым ценным активом столетия, утверждает Андрей Усенко, СЕО и основатель «Твой круг», «Мястория».

Во время конференции «Жить на проценты» , проходившей в Киеве 10 декабря, Усенко привел пример Румынии, Болгарии, Польши. Так, в Польше за 10 лет работы рынка цена земли возросла на 482%, в Болгарии на 431%, в Румынии на 346%.

А что Украина? Открытие рынка земли стартовало в Украине для физических лиц (только граждан Украины) с 01.07.21. Объемом до 100 га.

Открытие рынка для юридических лиц (если конечный бенефициар — гражданин Украины) в объеме до 10 тыс. га планируется с 01.01.24.

Почему стоит рассмотреть землю как инвестактив?

1. Недвижимость в собственности

2. Порог входа от $5 тыс.

3. Земля уже в аренде

4. Потенциал роста стоимости

5. Низкорисковый актив

6. Агросектор работает

Кто уже инвестирует в землю?

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