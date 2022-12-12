Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора — Finance.ua
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Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора

Аграрный рынок
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Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора
Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора
Землю можно считать самым ценным активом столетия, утверждает Андрей Усенко, СЕО и основатель «Твой круг», «Мястория».
Во время конференции «Жить на проценты», проходившей в Киеве 10 декабря, Усенко привел пример Румынии, Болгарии, Польши. Так, в Польше за 10 лет работы рынка цена земли возросла на 482%, в Болгарии на 431%, в Румынии на 346%.
Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора
Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора
А что Украина? Открытие рынка земли стартовало в Украине для физических лиц (только граждан Украины) с 01.07.21. Объемом до 100 га.
Открытие рынка для юридических лиц (если конечный бенефициар — гражданин Украины) в объеме до 10 тыс. га планируется с 01.01.24.
Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора
Почему стоит рассмотреть землю как инвестактив?
1. Недвижимость в собственности
2. Порог входа от $5 тыс.
3. Земля уже в аренде
4. Потенциал роста стоимости
5. Низкорисковый актив
6. Агросектор работает
Кто уже инвестирует в землю?
Кто сейчас инвестирует в землю? Портрет инвестора
Учиться инвестировать никогда не поздно. Вы можете приобрести запись конференции «Жить на проценты» по ссылке внизу и начать изучать инвестирование уже сейчас.

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По материалам:
Finance.ua
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