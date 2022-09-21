Кто не сможет воспользоваться льготной ипотекой под 3%: министр объяснила нюансы — Finance.ua

Кто не сможет воспользоваться льготной ипотекой под 3%: министр объяснила нюансы Сегодня 11:00 — Личные финансы

Кто не сможет воспользоваться льготной ипотекой под 3%: министр объяснила нюансы

На прошлой неделе правительство приняло постановления, позволяющие запустить льготное ипотечное кредитование под 3% в октябре. Однако воспользоваться программой смогут не все.

Как пояснила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко, оставшиеся без работы люди не смогут претендовать на ипотеку до момента трудоустройства.

Кто не сможет получить ипотечный кредит под 3%

Лица, потерявшие работу

Свириденко объяснила, что базовое требование банка при кредитовании физических лиц — наличие стабильного источника дохода у заемщика и срок трудоустройства, как правило, от 6 месяцев. Поэтому временно оставшиеся без работы граждане смогут принять участие в этой программе только после трудоустройства.

«Отмечу, что со своей стороны правительство запустило ряд программ, направленных на уменьшение безработицы и оказание помощи людям в трудоустройстве», — добавила министр.

Она отмечает, что одна из главных задач государства — упростить поиск работы, дать украинцам возможности финансово обеспечивать свои семьи, и в том числе стать участником программы «Доступная ипотека».

Участники других госпрограмм

По словам Свириденко, человек, который проходил по другим программам льготной ипотеки, уже улучшил свои жилищные условия. Поэтому это одно из оснований отказать ему.

Более эффективно, по мнению министра, использовать государственные средства в пользу тех, кто этого еще не сделал.

Что делать лицам, находящимся за границей

Свириденко отмечает, что украинцы, которые из-за войны получили временное убежище в других странах, смогут принять участие в программе после возвращения и трудоустройства на дому, ведь они должны быть платежеспособными, чтобы платить кредит.

Справка Finance.ua:

ипотека под 3% годовых будет предоставляться украинским военнослужащим, правоохранителям, педагогам, медикам и ученым;

согласно программе, первоначальный взнос составит 20%, срок ипотеки — до 20 лет;

функция подачи заявки на ипотеку появится в «Дія» — сейчас услуга находится в процессе разработки.



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Телеканал 24 По материалам:

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