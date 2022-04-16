Кто имеет право выехать за границу во время мобилизации и наказание для нарушивших — Finance.ua

На период действия правового режима военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины.
Однако под этот запрет не попадают лица, перечисленные в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», то есть военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
Есть еще некоторые исключения, но советуем в каждом конкретном случае разбираться отдельно.
Кроме того, перечень тех, кому то разрешают, то запрещают выезд за границу, постоянно меняется.
Например, исключение по запрету выезда за границу сделано для водителей, выполняющих грузоперевозки. Так, согласно постановлению Правительства № 194 от 03.03.2022, разрешение на пересечение границы может быть предоставлено следующим военнообязанным:
водителям, выполняющим перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи;
работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.
Ответственность за уклонение от мобилизации.
За уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность. Ее определяет статья 26 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая говорит следующее: «граждане за невыполнение своих обязанностей по мобилизационной подготовке и мобилизации несут ответственность по закону».
В условиях военного положения это означает уголовную ответственность.
Эта ответственность предусмотрена в статье 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период». Такие действия караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В случае игнорирования повесток и неявки к месту вызова военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.
Также не стоит пытаться давать взятку военному комиссару или кому-то другому. Даже если вам на нее намекают, а вы не хотите идти в армию. За это предусмотрена уголовная ответственность.
В зависимости от обстоятельств и суммы, в которую были оценены услуги по уклонению от мобилизации, можно получить целый спектр наказаний — от штрафа в 17 тыс. гривен до заключения сроком на десять лет с конфискацией имущества.
В то же время имейте в виду — предоставление неправомерной выгоды (так юридическим языком называется взятка) в таком случае будет почти гарантированно расследоваться в комплексе со статьей УКУ об уклонении от мобилизации.
И не забывайте — законодатель предусмотрел ответственность как для того, кто берет взятку, так и для того, кто ее дает.
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