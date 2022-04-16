Кто имеет право выехать за границу во время мобилизации и наказание для нарушивших — Finance.ua

Кто имеет право выехать за границу во время мобилизации и наказание для нарушивших

Сегодня 20:05 — Казна и Политика

На период действия правового режима военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины.

Однако под этот запрет не попадают лица, перечисленные в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» , то есть военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Есть еще некоторые исключения, но советуем в каждом конкретном случае разбираться отдельно.

Кроме того, перечень тех, кому то разрешают, то запрещают выезд за границу, постоянно меняется.

разрешение на пересечение границы может быть предоставлено следующим военнообязанным: Например, исключение по запрету выезда за границу сделано для водителей, выполняющих грузоперевозки. Так, согласно постановлению Правительства № 194 от 03.03.2022 может быть предоставлено следующим военнообязанным:

водителям, выполняющим перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи;

работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Ответственность за уклонение от мобилизации.

За уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность. Ее определяет статья 26 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая говорит следующее: «граждане за невыполнение своих обязанностей по мобилизационной подготовке и мобилизации несут ответственность по закону».

В условиях военного положения это означает уголовную ответственность.

Эта ответственность предусмотрена в статье 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период». Такие действия караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае игнорирования повесток и неявки к месту вызова военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.

Также не стоит пытаться давать взятку военному комиссару или кому-то другому. Даже если вам на нее намекают, а вы не хотите идти в армию. За это предусмотрена уголовная ответственность.

В зависимости от обстоятельств и суммы, в которую были оценены услуги по уклонению от мобилизации, можно получить целый спектр наказаний — от штрафа в 17 тыс. гривен до заключения сроком на десять лет с конфискацией имущества.

В то же время имейте в виду — предоставление неправомерной выгоды (так юридическим языком называется взятка) в таком случае будет почти гарантированно расследоваться в комплексе со статьей УКУ об уклонении от мобилизации.

И не забывайте — законодатель предусмотрел ответственность как для того, кто берет взятку, так и для того, кто ее дает.

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Освобождение от мобилизации и наказание за уклонение

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