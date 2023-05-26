Крупный бизнес в апреле задекларировал к уплате более 8 миллиардов НДС — Finance.ua

Крупный бизнес в апреле задекларировал к уплате более 8 миллиардов НДС Сегодня 05:29 — Казна и Политика

Крупный бизнес в апреле задекларировал к уплате более 8 миллиардов НДС

По результатам работы апреля 2023 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками задекларировано к уплате 8,3 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

«По результатам финансово-хозяйственной деятельности апреля 2023 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками было задекларировано к уплате 8,3 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 5,5% или на 435 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году (декларация за апрель 2022 года — 7,8 млрд гривен)», — говорится в сообщении.

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Налоговая эффективность составляет максимальные 3,63% и выше таких показателей предыдущих отчетных периодов (декларация за март 2023 года — 3,59%, февраль 2023 года — 3,05%, январь 2023 года — 2,68%).

Наибольший объем положительных начислений по результатам финансово-хозяйственной деятельности апреля 2023 года задекларирован плательщиками следующих отраслей экономики: транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1 100 млн грн, информация и телекоммуникации — 888 млн грн, оптовая торговля — 716 млн грн, перерабатывающая промышленность — 592 млн грн и розничная торговля — 451 млн грн.

Как сообщалось ранее, с начала года крупный бизнес обеспечил сбор платежей в государственный бюджет в размере 59,9 млрд грн, что составило 24% всех поступлений в общий фонд госбюджета.

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