Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли второй год подряд — Finance.ua
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Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли второй год подряд

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Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли второй год подряд
Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли второй год подряд
Фонд национального благосостояния Норвегии объемом в 1,8 трлн долларов США заявил о рекордной прибыли в 222 млрд долларов США (2,51 трлн норвежских крон) в 2024 году снова благодаря высокой доходности его инвестиций в акции американских технологических компаний.
Об этом сообщает Reuters.
«В частности, американские технологические акции показали очень хорошие результаты», — заявил исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.
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Отмечается, что Фонд, который инвестирует доходы норвежского государства от добычи нефти и газа, является одним из крупнейших инвесторов в мире. Он владеет в среднем 1,5% всех котируемых акций по всему миру.
Фонд национального благосостояния Норвегии также инвестирует в облигации, недвижимость и активы, связанные с возобновляемыми источниками энергии.
Девять из десяти крупнейших пакетов акций фонда к концу 2024 года были акциями технологических компаний, а тройку лидеров вошли Apple, Microsoft и Nvidia.
В целом рентабельность Фонда в 2024 году составила 13% в год.
Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния Норвегии объемом в 1,6 трлн долларов США заявил о рекордной прибыли в 213 млрд долларов США (2,22 трлн норвежских крон) в 2023 году благодаря высокой доходности его инвестиций в акции технологических компаний.
По материалам:
Укрінформ
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