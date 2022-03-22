Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии отказался от российской нефти — Finance.ua

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии отказался от российской нефти

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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии отказался от российской нефти

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии Eneos Holdings Inc прекратил покупать сырую нефть у России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова главы компании Цутому Сугимори.

Сугимори отметил, что контракты на закупку российской нефти, которые Eneos подписала до начала вторжения 24 февраля, будут выполняться без проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой, но с момента вторжения новые контракты не были подписаны и не планируются.

Eneos Holdings — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Японии. Она управляет рядом компаний, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов.

Ранее о прекращении инвестиций в РФ объявила «большая четверка» нефтесервиса — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.

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