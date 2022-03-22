Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии отказался от российской нефти — Finance.ua

Сугимори отметил, что контракты на закупку российской нефти, которые Eneos подписала до начала вторжения 24 февраля, будут выполняться без проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой, но с момента вторжения новые контракты не были подписаны и не планируются.
Eneos Holdings — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Японии. Она управляет рядом компаний, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов.
Ранее о прекращении инвестиций в РФ объявила «большая четверка» нефтесервиса — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.