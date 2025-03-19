Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС — Finance.ua

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Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС

Технологии&Авто
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Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС
Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС
В прошлом году в ЕС было произведено 11,4 млн легковых автомобилей, что на 6% меньше чем в 2023 г. Об этом пишет «Укравтопром».

Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС

  • Германия — 3942396 ед.
  • Ипания — 1872988 ед.
  • Чехия — 1446855 ед.
За год с заводов Евросоюза на экспорт было поставлено 4 553 344 авто (-7%) на €154,7 млрд.
Наибольшее количество легковых автомобилей было экспортировано в Великобританию — почти 1,253 млн ед. на €33,3 млрд.
На втором месте (по количеству) США — 749,2 тыс. ед. на €38,5 млрд.
На третьем месте Турция — 579,8 тыс. ед. на €11,9 млрд.
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В то же время импорт легковых автомобилей стоил Евросоюзу €73,2 млрд. На эту сумму в ЕС было ввезено 3,4 млн авто (-5%).
Крупнейшие страны-поставщики легковых автомобилей в ЕС:
  • Китай — 748,5 тыс. ед. (€12,6 млрд)
  • Турция — 542,1 тыс. ед. (€9 млрд)
  • Япония — 498,4 тыс. ед. (€11,7 млрд)
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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