Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС — Finance.ua

Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС Сегодня 07:52 — Технологии&Авто

Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС

В прошлом году в ЕС было произведено 11,4 млн легковых автомобилей, что на 6% меньше чем в 2023 г. Об этом пишет «Укравтопром».

Крупнейшие производители легковых автомобилей в ЕС

Германия — 3942396 ед.

Ипания — 1872988 ед.

Чехия — 1446855 ед.

За год с заводов Евросоюза на экспорт было поставлено 4 553 344 авто (-7%) на €154,7 млрд.

Наибольшее количество легковых автомобилей было экспортировано в Великобританию — почти 1,253 млн ед. на €33,3 млрд.

На втором месте (по количеству) США — 749,2 тыс. ед. на €38,5 млрд.

На третьем месте Турция — 579,8 тыс. ед. на €11,9 млрд.

В то же время импорт легковых автомобилей стоил Евросоюзу €73,2 млрд. На эту сумму в ЕС было ввезено 3,4 млн авто (-5%).

Крупнейшие страны-поставщики легковых автомобилей в ЕС:

Китай — 748,5 тыс. ед. (€12,6 млрд)

Турция — 542,1 тыс. ед. (€9 млрд)

Япония — 498,4 тыс. ед. (€11,7 млрд)

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