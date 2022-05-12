Крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами RapNet не будет торговать драгоценными камнями из рф — Finance.ua

Крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами RapNet не будет торговать драгоценными камнями из рф

Сегодня 14:39 — Фондовый рынок

Крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами RapNet не будет торговать драгоценными камнями из рф

Крупнейший мировой сервис по торговле драгоценными камнями RapNet прекратил торговлю бриллиантами из рф. Запрет будет касаться всех камней, поставленных из рф после 24 февраля, а также тех, что изготовлены из российского сырья.

RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила доступ к российским бриллиантам в своей сети. Запрет распространяется на все бриллианты, поставленные из россии после 24 февраля 2022 года, и включает шлифованные бриллианты, изготовленные за пределами россии из российских необработанных алмазов", — объяснили в компании.

Запрет также распространяется на алмазы компаний, которые на 50% и более принадлежат компаниям, находящимся под санкциями.

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Такое решение объяснили санкциями США против российской компании АЛРОСА — крупнейшего в мире производителя алмазов.

«Санкции против россии кардинально меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят уверенности в источнике их бриллиантов. Этические соображения выходят за пределы юридических требований, поскольку покупатели отказываются от российских бриллиантов, обработанных за пределами россии. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в центры огранки, поэтому вероятен дефицит природных алмазов перед сезоном праздников», — сказал глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.

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