IKEA продолжит выплачивать зарплату 15 тысячам сотрудников в россии до августа — Finance.ua
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IKEA продолжит выплачивать зарплату 15 тысячам сотрудников в россии до августа

Сегодня 22:15Фондовый рынок
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Торговый гигант ИКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в рф до августа.
Об этом в интервью Reuters заявил руководитель компании Толга Онджу.
В марте ИКЕА объявила о приостановлении работы в россии и прекращении операций с рф и беларусью из-за войны против Украины.
Компания заявила, что всем пострадавшим работникам будет выплачиваться зарплата по крайней мере до мая.
«Нам удалось продлить это до шести месяцев», — сказал Толга Онджу.
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«Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на происходящее и будем принимать решения по мере дальнейшего развития», — добавил он.
По материалам: Економічна Правда
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