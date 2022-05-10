IKEA продолжит выплачивать зарплату 15 тысячам сотрудников в россии до августа — Finance.ua

IKEA продолжит выплачивать зарплату 15 тысячам сотрудников в россии до августа

Сегодня 22:15 — Фондовый рынок

Торговый гигант ИКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в рф до августа.

Об этом в интервью Reuters заявил руководитель компании Толга Онджу.

В марте ИКЕА объявила о приостановлении работы в россии и прекращении операций с рф и беларусью из-за войны против Украины.

Компания заявила, что всем пострадавшим работникам будет выплачиваться зарплата по крайней мере до мая.

«Нам удалось продлить это до шести месяцев», — сказал Толга Онджу.

«Мы продолжаем отслеживать, анализировать, смотреть на происходящее и будем принимать решения по мере дальнейшего развития», — добавил он.

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