Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки — Finance.ua

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки
Сегодня 11:00 — Фондовый рынок
В связи с войной, которую россия объявила Украине, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность проведения транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Из списка Вinance P2P исключены:
- Сбербанк;
- Газпромбанк;
- Альфа Банк;
- Открытие;
- ВТБ;
- перевод с банковской карты (россия);
- SBP — быстрый банковский перевод;
- Мир.
Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.
Напомним, японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также — будущие инвестиции в рф.
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