Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки — Finance.ua
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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки

Сегодня 11:00Фондовый рынок
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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки
В связи с войной, которую россия объявила Украине, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность проведения транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Из списка Вinance P2P исключены:
  • Сбербанк;
  • Газпромбанк;
  • Альфа Банк;
  • Открытие;
  • ВТБ;
  • перевод с банковской карты (россия);
  • SBP — быстрый банковский перевод;
  • Мир.
Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.
Напомним, японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также — будущие инвестиции в рф.
По материалам: УНІАН
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