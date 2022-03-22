Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки — Finance.ua

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки

Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

В связи с войной, которую россия объявила Украине, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность проведения транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем.

Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Из списка Вinance P2P исключены:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

перевод с банковской карты (россия);

SBP — быстрый банковский перевод;

Мир.

Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.

Напомним, японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также — будущие инвестиции в рф.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.