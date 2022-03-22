Barclays и Goldman Sachs ухудшили прогноз для российской экономики — Finance.ua

Barclays и Goldman Sachs ухудшили прогноз для российской экономики

Сегодня 09:37 — Фондовый рынок

Экономисты из Barclays и Goldman Sachs ухудшили свои прогнозы по экономике россии. Теперь они прогнозируют двузначное падение ВВП, пишет Bloomberg.

Соответствующий пересмотр топовые банки сделали после нового пакета более жестких санкций от ЕС и других стран.

Прогнозы банков

Barclays предусматривает сокращение российской экономики на 12,4% в 2022 году и дальнейшее снижение на 3,5% в следующем году.

Goldman Sachs ухудшил прогноз на этот год и теперь ожидает падения на 10% против 7% раньше.

«В связи с нынешними геополитическими условиями мы предполагаем, что санкции будут долгосрочными», — заявили экономисты Barclays.

Они добавили, что экономика России будет постепенно замедляться, ускорив этот процесс к середине 2022 года. Из-за санкций упадет внутреннее потребление, сократятся инвестиции и импорт. Именно это и будет главными факторами падения экономики агрессора.

Экономисты Goldman Sachs признали, что санкции ударили по российскому экспорту сильнее, чем они прогнозировали. Пока они считают, что экспорт российской нефти упадет на 20%. Но заметим, что в Европе сейчас обсуждается нефтяное эмбарго против России.

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