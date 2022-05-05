Крупнейшая ТЭС Украины остановилась — закончился уголь — Finance.ua
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Крупнейшая ТЭС Украины остановилась — закончился уголь

Сегодня 12:37Энергетика
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На Запорожской теплоэлектростанции закончился уголь, который невозможно поставить в результате временной оккупации Энергодара россиянами и боевых действий на Юге Украины — работа ТЭС приостановлена.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Он подчеркнул, что остановка работы ЗаТЭС не отразится на населении города в разрезе предоставления коммунальных услуг. Тепло-, энерго и водоснабжение в Энергодаре переведены на ЗАЭС. В то же время, возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.
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«К сожалению, это вынужденный шаг — на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги», — сообщил Орлов.
Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой.
К слову, ЗаТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова) — самая мощная тепловое электростанция Украины.
По материалам: Економічна Правда
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