Крупнейшая страховая компания Европы Allianz продает российский бизнес — Finance.ua
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Крупнейшая страховая компания Европы Allianz продает российский бизнес

Сегодня 17:43Фондовый рынок
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Крупнейшая страховая компания Европы Allianz продает российский бизнесКрупнейшая страховая компания Европы Allianz продает российский бизнес
Немецкая финансовая корпорация Allianz объявила о продаже контрольного пакета своего бизнеса в россии. После завершения сделки Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании размером 49,9%.
Информация об этом содержится на сайте фирмы.
Пакет покупает российское ООО «Интерхолдинг». Этой компании также принадлежит бывшая дочка швейцарской страховой фирмы Zurich Insurance. Zurich продал свой российский бизнес в мае, после чего когда-то подконтрольную ему страховую компанию «Цюрих» переименовали в «Зетта Страхование».
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«Соглашение, ставшее следствием решения Allianz сократить свое присутствие в россии, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и работников российского подразделения», — говорится в пресс-релизе.
Allianz — одна из крупнейших финансовых корпораций в мире и самая крупная в Европе. Она имеет 126 млн клиентов и работает более чем в 70 странах мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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