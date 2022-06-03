Крупнейшая страховая компания Европы Allianz продает российский бизнес — Finance.ua

Крупнейшая страховая компания Европы Allianz продает российский бизнес

Сегодня 17:43 — Фондовый рынок

Крупнейшая страховая компания Европы Allianz продает российский бизнес

Немецкая финансовая корпорация Allianz объявила о продаже контрольного пакета своего бизнеса в россии. После завершения сделки Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании размером 49,9%.

Информация об этом содержится на сайте фирмы.

Пакет покупает российское ООО «Интерхолдинг». Этой компании также принадлежит бывшая дочка швейцарской страховой фирмы Zurich Insurance. Zurich продал свой российский бизнес в мае, после чего когда-то подконтрольную ему страховую компанию «Цюрих» переименовали в «Зетта Страхование».

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«Соглашение, ставшее следствием решения Allianz сократить свое присутствие в россии, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и работников российского подразделения», — говорится в пресс-релизе.

Allianz — одна из крупнейших финансовых корпораций в мире и самая крупная в Европе. Она имеет 126 млн клиентов и работает более чем в 70 странах мира.

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