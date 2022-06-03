Hewlett Packard официально уходит из россии и беларуси — Finance.ua

Hewlett Packard официально уходит из россии и беларуси

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Hewlett Packard официально уходит из россии и беларуси

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise объявила о решении полностью уйти из россии и беларуси.

Об этом говорится в сообщении компании.

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«После приостановки поставок и продаж в россии и беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас более нецелесообразно продолжать деятельность в россии и беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать оставшийся бизнес в этих странах», — заявили в компании.

В Hewlett Packard Enterprise отметили, что стремятся к прозрачному общению с пострадавшими членами команды, клиентами и партнерами.

HPE — компания, специализирующаяся на производстве серверов, суперкомпьютеров, систем хранения данных и другого оборудования для серверных систем. Компания образовалась после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (Hewlett Packard Enterprise), и HP, которая сосредоточилась на производстве ПК и ноутбуков.

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