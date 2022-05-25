Кризис из-за войны в Украине может привести к дефолту более 70 стран — ООН

Сегодня 14:34 — Мир

Кризисы с продовольствием, топливом и финансами, вызванные или усиленные войной в Украине, грозят спровоцировать беспорядки в более бедных странах и привести к дефолту более 70 государств.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, сообщает The Wall Street Journal

«Мы вовсю пытаемся реагировать таким образом, чтобы это соответствовало масштабам кризиса. У многих развивающихся экономик просто не осталось денег», — сказал Штайнер.

По его словам, высокая инфляция и процентные ставки могут привести к дефолту более 70 стран. Ранее на фоне массовых протестов дефолт уже объявила Шри-Ланка.

россия блокирует порты Украины, что создает дефицит и приводит к росту цен в таких странах, как Египет, которые почти полностью зависят от импорта.

На этом фоне, пишет издание, мировые цены на зерно в этом году выросли на 50% и приблизились к рекордным показателям. Кукуруза подорожала на 32%, а соя — на 26%.

Кроме того, дорожают энергоресурсы. А дефицит энергоресурсов, в свою очередь, ускоряет продовольственную инфляцию из-за удорожания удобрений, при производстве которых используется природный газ.

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«Трехглавая гидра» энергии, еды и долга" приведет к коллапсу семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", — сказал президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.

Исполнительный директор крупного производителя удобрений Yara International ASA Свейн Торе Холсетер заявил, что мир переживает тяжелый продовольственный кризис. И даже если сейчас в Украине будет восстановлен мир, все равно понадобится значительное время, чтобы восстановить линии поставок, поддерживающих глобальную пищевую промышленность.

«Продовольствие — это оружие на войне, и теперь мы это видим», — сказал Холсетер.

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