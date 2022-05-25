«Трехглавая гидра» энергии, еды и долга" приведет к коллапсу семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", — сказал президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.
Исполнительный директор крупного производителя удобрений Yara International ASA Свейн Торе Холсетер заявил, что мир переживает тяжелый продовольственный кризис. И даже если сейчас в Украине будет восстановлен мир, все равно понадобится значительное время, чтобы восстановить линии поставок, поддерживающих глобальную пищевую промышленность.
«Продовольствие — это оружие на войне, и теперь мы это видим», — сказал Холсетер.