Кризис из-за войны в Украине может привести к дефолту более 70 стран — ООН — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кризис из-за войны в Украине может привести к дефолту более 70 стран — ООН

Сегодня 14:34Мир
92
Кризисы с продовольствием, топливом и финансами, вызванные или усиленные войной в Украине, грозят спровоцировать беспорядки в более бедных странах и привести к дефолту более 70 государств.
Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, сообщает The Wall Street Journal.
«Мы вовсю пытаемся реагировать таким образом, чтобы это соответствовало масштабам кризиса. У многих развивающихся экономик просто не осталось денег», — сказал Штайнер.
По его словам, высокая инфляция и процентные ставки могут привести к дефолту более 70 стран. Ранее на фоне массовых протестов дефолт уже объявила Шри-Ланка.

Посевная в Украине. Смогут ли украинцы накормить себя и мир

россия блокирует порты Украины, что создает дефицит и приводит к росту цен в таких странах, как Египет, которые почти полностью зависят от импорта.
На этом фоне, пишет издание, мировые цены на зерно в этом году выросли на 50% и приблизились к рекордным показателям. Кукуруза подорожала на 32%, а соя — на 26%.
Кроме того, дорожают энергоресурсы. А дефицит энергоресурсов, в свою очередь, ускоряет продовольственную инфляцию из-за удорожания удобрений, при производстве которых используется природный газ.
Читайте также
«Трехглавая гидра» энергии, еды и долга" приведет к коллапсу семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", — сказал президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.
Исполнительный директор крупного производителя удобрений Yara International ASA Свейн Торе Холсетер заявил, что мир переживает тяжелый продовольственный кризис. И даже если сейчас в Украине будет восстановлен мир, все равно понадобится значительное время, чтобы восстановить линии поставок, поддерживающих глобальную пищевую промышленность.
«Продовольствие — это оружие на войне, и теперь мы это видим», — сказал Холсетер.
По материалам: Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.