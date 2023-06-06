Кривой Рог вводит ограничение в потреблении воды — Finance.ua
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Кривой Рог вводит ограничение в потреблении воды

Казна и Политика
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Кривой Рог вводит ограничение в потреблении воды
Кривой Рог вводит ограничение в потреблении воды
Водоснабжение города Кривой Рог в Днепропетровской области после подрыва российскими захватчиками плотины Каховской гидроэлектростанции будет обеспечено, однако потребление воды промышленными предприятиями города будет существенно снижено, а население — несколько ограничено.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram во вторник, 6 июня.
Он признал, что в связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация в городе очень сложная, но контролируемая.
«В Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично — Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов — здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище Южное. Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали обширный перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях», — написал Вилкул.
По его словам, уже состоялось экстренное совещание, проведена оценка ситуации и введен план, предусматривающий технические и организационные мероприятия.
«Главное — вода будет. Но сейчас наша задача — на 30% снизить потребление в тех районах, которые запитаны от Каховки. Максимально необходимо уменьшить потребление воды промышленностью… Для населения давление воды будет снижаться с 22:00 вечера до 05:00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркулирование. Полностью запрещен полив из шлангов», — сообщил Вилкул.
В селах Криворожской громады «по дуге от Ингульца через низ в Софиевку» подача воды будет только с 08:00 до 12:00.
«Если этих мер будет недостаточно — будут вводиться дополнительные ограничения, но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была», — заверил глава городской военной администрации.
Напомним, 6 июня российские захватчики подорвали дамбу Каховской ГЭС. Происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища, создавая угрозу затопления ряда населенных пунктов. Подрыв дамбы может иметь отрицательные последствия для Запорожской атомной электростанции. Но пока ситуация контролируемая.
По материалам:
Корреспондент.net
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