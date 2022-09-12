Криптовалютный аналитик назвал причину, почему Bitcoin будет падать в ближайшие месяцы — Finance.ua
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Криптовалютный аналитик назвал причину, почему Bitcoin будет падать в ближайшие месяцы

Финтех и Карты
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Криптовалютный аналитик назвал причину, почему Bitcoin будет падать в ближайшие месяцы
Криптовалютный аналитик назвал причину, почему Bitcoin будет падать в ближайшие месяцы
Криптовалютный трейдер и эксперт Джо Баргейн спрогнозировали дальнейшее движение курса Bitcoin. Аналитик заявил: участникам рынка не стоит радоваться тому, что стоимость цифрового золота выросла с $18 000 до $21 600 за последние дни. По его словам, флагманская виртуальная валюта будет волатильной в ближайшее время.
Баргейн уверен, что в связи с экономической ситуацией в мире нельзя говорить о дальнейшем росте курса Bitcoin. Федеральная резервная система (ФРС) пропагандирует жесткую политику, и это не может не отразиться как на традиционном фондовом рынке, так и на криптовалютном. По его словам, в ближайшие месяцы стоимость ВТС будет планомерно снижаться.
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Баргейн отметил, что, согласно его долгосрочному прогнозу, курс BTC снизится до $10 000. Локальное ценовое дно будет достигнуто весной 2023 года. После этого первая криптовалюта начнет торговаться в боковике в течение длительного времени.
Ключевое влияние на движение стоимости виртуальной монеты окажет очередной халвинг, который состоится всего через 2 года, весной-летом 2024 года.
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По материалам:
noworries
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