Доходность Bitcoin за последние пять лет превзошла акции крупных банков на 550% — Finance.ua

Доходность Bitcoin за последние пять лет превзошла акции крупных банков на 550% Сегодня 17:20 — Финтех и Карты

Доходность Bitcoin за последние пять лет превзошла акции крупных банков на 550%

Показатель пятилетней рентабельности инвестиций в Bitcoin выше акций пяти ведущих банков в среднем на 549,35%. Согласно данным инструмента Finbold ROI.

В частности, у криптовалюты Bitcoin прибыльность выше, чем у банков Wells Fargo в 839,17% и у Citi — 728,34%.

Доходность Bitcoin по отношению к Goldman Sach составила 407,46%, далее следует JPMorgan с 402,06%. Bank of America находится на пятом месте среди акций пяти крупнейших банков, при этом доходность Bitcoin на 369,75% выше. Процентные значения показывают, насколько пятилетняя инвестиция в BTC прибыльнее инвестицией в акции традиционных банков.

Несмотря на то что Bitcoin является волатильным активом, многие инвесторы в акции включают его в свой портфель. Отчасти это связано со способностью криптовалют приносить экспоненциальную доходность за короткий период.

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cryptomisto По материалам:

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