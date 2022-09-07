Доходность Bitcoin за последние пять лет превзошла акции крупных банков на 550% — Finance.ua
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Доходность Bitcoin за последние пять лет превзошла акции крупных банков на 550%

Финтех и Карты
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Доходность Bitcoin за последние пять лет превзошла акции крупных банков на 550%
Доходность Bitcoin за последние пять лет превзошла акции крупных банков на 550%
Показатель пятилетней рентабельности инвестиций в Bitcoin выше акций пяти ведущих банков в среднем на 549,35%. Согласно данным инструмента Finbold ROI.
В частности, у криптовалюты Bitcoin прибыльность выше, чем у банков Wells Fargo в 839,17% и у Citi — 728,34%.
Доходность Bitcoin по отношению к Goldman Sach составила 407,46%, далее следует JPMorgan с 402,06%. Bank of America находится на пятом месте среди акций пяти крупнейших банков, при этом доходность Bitcoin на 369,75% выше. Процентные значения показывают, насколько пятилетняя инвестиция в BTC прибыльнее инвестицией в акции традиционных банков.

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Несмотря на то что Bitcoin является волатильным активом, многие инвесторы в акции включают его в свой портфель. Отчасти это связано со способностью криптовалют приносить экспоненциальную доходность за короткий период.
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По материалам:
cryptomisto
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