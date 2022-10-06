Криптовалюта EthereumMax выросла на 123% после ссоры регулятора и Ким Кардашьян — Finance.ua

Криптовалюта EthereumMax выросла на 123% после ссоры регулятора и Ким Кардашьян Сегодня 18:48 — Финтех и Карты

Криптовалюта EthereumMax выросла на 123% после ссоры регулятора и Ким Кардашьян

Стоимость криптовалюты EthereumMax (EMAX) увеличилась на 123% — все из-за новостей о ссоре Комиссии по ценным бумагам и биржам США с американской звездой Ким Кардашьян. Из-за незаконной рекламы EMAX представители SEC оштрафовали Кардашян на $1,26 миллиона.

На момент написания новости EMAX торгуется за $0,5841, поднявшись в цене благодаря развитию эпопеи с SEC и Ким Кардашьян. Как проинформировало ведомство, Кардашьян не раскрыла информацию о том, что ей заплатили $250 000 за рекламную публикацию о токенах EMAX на ее странице в Instagram. Пост Кардашьян содержал ссылку на сайт EthereumMax, где потенциальным инвесторам предлагались инструкции по покупке токенов. В решении SEC отметили, что Кардашьян нарушила федеральное положение о борьбе с незаконной рекламой.

В начале августа команда юристов Кардашьян выступила за отклонение 10 исков, выдвинутых против инфлюэнсерши. Ключевым моментом стали «истории» Кардашьян в Instagram

«Важно то, что ни один из названных истцов не доказывает в своем иске, что просмотр Instagram роликов Кардашьян повлиял на их решение купить токены», — подчеркнули юристы.

Что касается EthereumMax, то этот токен работает на блокчейнах Ethereum и Arbitrum, запущен анонимными разработчиками в 2021 году. В мае прошлого года цена EMAX достигла исторического максимума, зафиксировавшись на отметке $0,92 после рекламной кампании и публикаций инфлюэнсеров в социальных сетях. Затем стоимость быстро упала на 99% и с тех пор не восстанавливалась до сих пор. Токен доступен только на децентрализованных биржах (DEX) и единичных торговых площадках.

noworries По материалам:

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