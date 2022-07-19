Криптовалюта Ethereum поднялась на 26% за 3 дня — Finance.ua

Криптовалюта Ethereum поднялась на 26% за 3 дня Сегодня 11:26 — Финтех и Карты

Криптовалюта Ethereum поднялась на 26% за 3 дня

Стоимость криптовалюты Ethereum увеличилась на 26% за 3 дня — все благодаря объявлению предварительной даты перехода на «зеленый» блокчейн (Proof-of-Stake).

Согласно данным CoinMarketCap, помимо роста на 26% второй по рыночной капитализации криптовалюты в мире (ETH) — Ethereum в момент торговался за $1610, увеличилась стоимость и хардфорка Ethereum — Ethereum Classic (ETC), поднявшись на 19% за минувшие сутки ETC торговался за $27.

На момент написания новости Ethereum торгуется за $1536, а Ethereum Classic — $25.4.

Напомним, в ходе онлайн-конференции главный разработчик Ethereum Тим Бейко назвал 19 сентября днем, когда может произойти слияние, с такой датой согласились и другие разработчики. Окончательное испытание должно состояться в сети Goerli, запланированной на вторую неделю августа. От результатов будет зависеть точная дата перехода. Ожидается, что переход Ethereum на сеть PoS позволит снизить энергопотребление на 99%.

Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

noworries По материалам:

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