Криптопесочница на Пхукете будет запущена в октябре 2025 года — Finance.ua
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Криптопесочница на Пхукете будет запущена в октябре 2025 года

Криптовалюта
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Криптопесочница на Пхукете будет запущена в октябре 2025 года
Криптопесочница на Пхукете будет запущена в октябре 2025 года
Пилотный проект по использованию криптоактивов на острове Пхукет, Таиланд, будет запущен в октябре 2025 года.
Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление бывшего премьер-министра страны Таксина Чиннавата.

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Этот проект был анонсирован в начале января 2025 года. Он предполагает запуск криптопесочницы, в рамках которой туристы смогут использовать цифровые активы для оплаты товаров и услуг.
Однако для этого потребителям нужно зарегистрироваться на местной платформе и пройти верификацию. Конвертацией в фиат займется клиринговый центр. Кто именно из поставщиков услуг будет участвовать в пилотном проекте, на момент написания не известно. Хотя Нирун Фуваттананукул, генеральный директор Gulf Binance, горячо приветствовал идею.
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В Bangkok Post отметили, что Чиннават активно поддерживает инициативу и считает, что внедрять криптоактивы следует как можно скорее. В противном случае лучшие умы в этой сфере уедут в США, добавил политик.
Он также намекнул о каких-то разговорах в этом направлении, которые ведутся в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сам Чиннават призвал стран-участниц этого блока к скорейшему внедрению регулирования криптосферы.
Политик считает, что запуск этой песочницы станет крайне важным шагом в развитии цифровой экономики Таиланда.
По материалам:
incrypted
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