Криптомильярдер Бенкман-Фрид направит $750 млн на спасение двух криптофирм BlockFi и Voyager Digital — Finance.ua

Криптомильярдер Бенкман-Фрид направит $750 млн на спасение двух криптофирм BlockFi и Voyager Digital Сегодня 19:30 — Финтех и Карты

Криптомильярдер Бенкман-Фрид направит $750 млн на спасение двух криптофирм BlockFi и Voyager Digital

Миллиардер Сэм Бенкман-Фрид, глава криптобиржи FTX, подписал соглашения о спасении двух компаний, работающих с цифровыми активами — BlockFi и Voyager Digital. Квазибанку BlockFi криптобиржа откроет возобновляемую кредитную линию на $250 млн, Voyager Digital получит $500 млн.

Об этом пишет CNBC

Финансирование поможет BlockFi «ориентироваться на рынке с позиции силы», заявил криптомльярдер. Он считает своим долгом защищать экосистему цифровых активов и его клиентов.

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Зак Принс, соучредитель и генеральный директор BlockFi, сказал, что соглашение с FTX было больше чем просто спасательный круг, оно станет началом будущего сотрудничества и инноваций двух компаний.

Alameda Research Бенкмана-Фрида предоставит Voyager Digital финансирование в размере $500 млн. Это кредитная линия в размере $200 млн и стейблкоинов, обеспеченных долларами США — USDC, а также отдельный оборотный фонд в 15 000 биткоинов (около $300 млн).

Справка Finance.ua:

Сэм Бенкман-Фрид — один из богатейших криптомильярдеров;

Forbes оценивал его состояние в $20,5 млрд. Криптобиржа FTX достигла отметки в $32 млрд в начале 2022 года.

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