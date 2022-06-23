Аналитики допустили падение цены биткоина до $10 350 — Finance.ua

Аналитики допустили падение цены биткоина до $10 350

Сегодня 05:00 — Финтех и Карты

до отметки $10 350. Исследователи Arcane Research сопоставили просадки первой криптовалюты в прошлых рыночных циклах. По их мнению, потенциал снижения цены биткоина сохраняется

«На протяжении 13-летней истории биткоин прошел через несколько циклов „бум-спад“. Текущая 222-дневная просадка на 73% может показаться болезненной. Однако ходлеры тестировались гораздо жестче в 2013 и 2017 годах», — написали эксперты.

По их наблюдениям, после пика в ноябре 2013 года цена криптовалюты достигла дна, просев на 85% в течение 407 дней.

Медвежий рынок, последовавший за отметкой $20 000 в декабре 2017 года, был схожим по своим характеристикам. За 364 дня цифровое золото подешевело на 84%.

«Если биткоин следует траектории этих циклов, дно может быть достигнуто где-то в конце четвертого квартала 2022 года на отметке в $10 350». — отметили аналитики.

Они заметили, что в последние годы на биткоин стали больше влиять макрофакторы: финансовые рынки, изменения ставки ФРС, выборы в США и регулирование криптоиндустрии.

Представители Arcane Research подчеркнули, что текущий квартал стал наихудшим для инвесторов за всю историю первой криптовалюты.

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