Криптоинвестор-миллиардер Билл Миллер: изменение алгоритма Ethereum даст одно важное преимущество Bitcoin — Finance.ua
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Криптоинвестор-миллиардер Билл Миллер: изменение алгоритма Ethereum даст одно важное преимущество Bitcoin

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Криптоинвестор-миллиардер Билл Миллер: изменение алгоритма Ethereum даст одно важное преимущество BitcoinКриптоинвестор-миллиардер Билл Миллер: изменение алгоритма Ethereum даст одно важное преимущество Bitcoin
Легендарный инвестор Билл Миллер заявил, что переход Ethereum от тестовой сети Proof of Work на алгоритм Proof of Stake лишит его одного огромного преимущества перед Bitcoin.
По словам эксперта, будущее обновление сети Ethereum может увеличить финансовое неравенство — и это проблема, которую пока не создает Bitcoin.
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«С Proof of Stake все по-другому. Дело в том, что все решения тогда принимают богатые люди. И если у вас больше Ethereum, окончательное слово за вами. Это как если у вас больше всего акций в компании. Например, если кто владеет 50% акций любой компании, он может решать, что с ней будет, в каком направлении она будет развиваться. Поэтому если вы, например, владеете 50% Ethereum, то вы и решаете, что с ним будет происходить, и никто другой», — рассказал Билл Миллер.
Он добавил, что это как раз та проблема, которой нет у Bitcoin, потому что это более «демократичная криптовалюта».
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«Если у вас есть Bitcoin, вы можете отправить их любому человеку в мире. Требуется только телефон. Поэтому я считаю эту криптовалюту страховым полисом от финансовых катастроф того или другого», — добавил бизнесмен.
Стоит отметить, что в январе 2022 года Миллер заявил, что половина его состояния лежит в Bitcoin.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: Highload
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