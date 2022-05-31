Криптоинвестор-миллиардер Билл Миллер: изменение алгоритма Ethereum даст одно важное преимущество Bitcoin — Finance.ua

«С Proof of Stake все по-другому. Дело в том, что все решения тогда принимают богатые люди. И если у вас больше Ethereum, окончательное слово за вами. Это как если у вас больше всего акций в компании. Например, если кто владеет 50% акций любой компании, он может решать, что с ней будет, в каком направлении она будет развиваться. Поэтому если вы, например, владеете 50% Ethereum, то вы и решаете, что с ним будет происходить, и никто другой», — рассказал Билл Миллер.
Он добавил, что это как раз та проблема, которой нет у Bitcoin, потому что это более «демократичная криптовалюта».
«Если у вас есть Bitcoin, вы можете отправить их любому человеку в мире. Требуется только телефон. Поэтому я считаю эту криптовалюту страховым полисом от финансовых катастроф того или другого», — добавил бизнесмен.
Стоит отметить, что в январе 2022 года Миллер заявил, что половина его состояния лежит в Bitcoin.