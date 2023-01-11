Криптобиржа Coinbase сократит 20% штата на фоне кризиса на рынке — Finance.ua

Криптобиржа Coinbase сократит 20% штата на фоне кризиса на рынке Сегодня 22:18 — Криптовалюта

Криптобиржа Coinbase сократит 20% штата на фоне кризиса на рынке

Криптобиржа Coinbase сократит 20% штата в рамках второго крупного раунда сокращений — гендиректор компании Брайан Армстронг пожаловался на сложную ситуацию на крипторынке и падение доходов.

Об этом пишет CNBC.

Так, Армстронг указал на недавнее давление на криптосектор из-за «недобросовестных участников отрасли», имея в виду обанкротившуюся биржу FTX и ее основателя Сэма Бенкмана-Фрида.

«Крах FTX и связанное с ним заражение создали черное пятно для отрасли», — добавил гендиректор компании.

Биржа планирует сократить 950 рабочих мест. Ранее Coinbase, в которой к концу сентября работало около 4700 сотрудников, уже сократила 18% своей рабочей силы, ссылаясь на необходимость управления затратами.

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«Оглядываясь назад, мы должны были сделать больше», — сказал генеральный директор Брайан Армстронг в телефонном интервью CNBC.

«Лучшее, что вы можете сделать — это быстро реагировать, как только информация становится доступной, и это то, что мы делаем в данном случае», — добавил он.

Рынки криптовалют были потрясены в последние месяцы после крушения одного из крупнейших игроков отрасли, FTX.

«В краткосрочной перспективе все еще существует много страха на рынке», — считает Армстронг.

Криптовалюты пострадали вместе с акциями технологических компаний, поскольку инвесторы бегут от более рискованных активов на фоне более широкого экономического спада. За последний год биткоин упал на 58%, в то время как акции Coinbase упали более чем на 83%.

Економічна Правда По материалам:

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