Крупные владельцы криптовалюты перестали покупать Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупные владельцы криптовалюты перестали покупать Bitcoin

Криптовалюта
56
Крупные владельцы криптовалюты перестали покупать Bitcoin
Крупные владельцы криптовалюты перестали покупать Bitcoin
Согласно данным криптовалютных аналитиков, крупные инвесторы перестали массово покупать BTC. Все из-за низкой ликвидности рынка. Учитывая, что криптокиты не совершают торгов с ВТС, какие-либо крупные ордера на покупку или продажу могут существенно повлиять на стоимость флагманской криптовалюты.
Что означает ликвидность рынка? Если ликвидность высокая, цифровой актив можно быстро и легко купить или продать без особого влияния на его цену. Низкая ликвидность означает, что криптовалюту купить или продать быстро не удастся, в таком случае крупные транзакции влияют на стоимость активов.
По словам специалистов биржи Bitfinex, сейчас глубина криптовалютного рынка (масштаб активности на рынке, не вызывающий изменения уровня цен) слишком низкая. Поэтому любой крупный ордер от инвесторов вдвое сильнее отразится на графике цены Bitcoin, чем это было несколько месяцев назад.
Место для вашей рекламы
«Положение Bitcoin сейчас не на шутку пугает криптокитов, риски для инвестиций которых значительно выросли», — подчеркнули эксперты Bitfinex.
Заметим, что в 2022 году институциональные инвесторы вложили в криптовалюты всего $433 миллиона. Это стало самым плохим показателем с 2018 года. Значительное падение размеров инвестиций в 2022 г. вызвано волатильностью рынка, большими потрясениями в индустрии и заметным усилением контроля со стороны регуляторов. Именно поэтому, по словам экспертов, сокращение криптоинвестиций на 95% по сравнению с 2021 годом вполне ожидаемо.

Какие монеты в 2022 году показали лучшую доходность 🧐

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.