Крупные владельцы криптовалюты перестали покупать Bitcoin — Finance.ua

Крупные владельцы криптовалюты перестали покупать Bitcoin Сегодня 20:21 — Криптовалюта

Крупные владельцы криптовалюты перестали покупать Bitcoin

Согласно данным криптовалютных аналитиков, крупные инвесторы перестали массово покупать BTC. Все из-за низкой ликвидности рынка. Учитывая, что криптокиты не совершают торгов с ВТС, какие-либо крупные ордера на покупку или продажу могут существенно повлиять на стоимость флагманской криптовалюты.

Что означает ликвидность рынка? Если ликвидность высокая, цифровой актив можно быстро и легко купить или продать без особого влияния на его цену. Низкая ликвидность означает, что криптовалюту купить или продать быстро не удастся, в таком случае крупные транзакции влияют на стоимость активов.

По словам специалистов биржи Bitfinex, сейчас глубина криптовалютного рынка (масштаб активности на рынке, не вызывающий изменения уровня цен) слишком низкая. Поэтому любой крупный ордер от инвесторов вдвое сильнее отразится на графике цены Bitcoin, чем это было несколько месяцев назад.

«Положение Bitcoin сейчас не на шутку пугает криптокитов, риски для инвестиций которых значительно выросли», — подчеркнули эксперты Bitfinex.

Заметим, что в 2022 году институциональные инвесторы вложили в криптовалюты всего $433 миллиона. Это стало самым плохим показателем с 2018 года. Значительное падение размеров инвестиций в 2022 г. вызвано волатильностью рынка, большими потрясениями в индустрии и заметным усилением контроля со стороны регуляторов. Именно поэтому, по словам экспертов, сокращение криптоинвестиций на 95% по сравнению с 2021 годом вполне ожидаемо.

noworries По материалам:

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