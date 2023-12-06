«Крах Bitcoin будет более впечатляющим, чем его рост», — Питер Шифф Сегодня 04:10 — Криптовалюта

«Крах Bitcoin будет более впечатляющим, чем его рост», — Питер Шифф

Один из главных публичных критиков первой в мире криптовалюты высказался о новом рекорде стоимости Bitcoin. Финансовый эксперт настаивает: крах первой в мире криптовалюты неизбежен. Об этом он написал в соцсети Х.

«Спекулятивное безумие вокруг спотовых Bitcoin-ETF скоро закончится. Крах Bitcoin будет более впечатляющим, чем его рост», — угрожал Питер Шифф.

Напротив, рост цены на золото вполне реален, считает опытный инвестор.

«Золото опустилось ниже $2100, это послужило катализатором для Bitcoin, который подскочил почти до $41 000. Для BTC это лебединая песня».

Питер Шиффр, получивший прозвище «золотой жук» преданный сторонник инвестиций в главный драгоценный металл, постоянно критикует криптовалюты, сравнивая криптоинвесторов с сектой.

Недавно он заявил, что Bitcoin — это дешевая имитация золота. А также, что криптовалюта нет никаких целей и задач.

Напомним, 4 декабря 2023 года Bitcoin вырос в цене более чем на 140% (с начала года), достигнув отметки почти в $41 000, опередив акции и золото, на ожидании снижения процентной ставки и увеличения спроса на криптовалюту со стороны биржевых фондов.

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