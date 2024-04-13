Конкурент BMW i7: Mercedes обновила электрический седан (фото) — Finance.ua
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Конкурент BMW i7: Mercedes обновила электрический седан (фото)

Технологии&Авто
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Конкурент BMW i7: Mercedes обновила электрический седан (фото)
Конкурент BMW i7: Mercedes обновила электрический седан (фото), Фото: Mercedes
Электрический седан Mercedes-Benz EQS получил значительное обновление в дизайне снаружи и внутри и увеличенный запас хода на одном заряде на 80 километров. Конкурент BMW i7 также получит множество обновлений интерьера, с возможностью более роскошных задних сидений, новых функций помощи водителю и развертывание гиперэкрана MBUX в стандартной комплектации.
Об этом пишет Autocar.
Обновления также будут применены к меньшему седану EQE, кроссоверу EQE и кроссоверу EQS, у которых та же специальная электрическая платформа EVA2.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Несмотря на значительное увеличение запаса хода, Mercedes не считает это полным фейслифтингом и описывает изменения как «обновление перед обновлением».
Самое заметное изменение стиля EQS — опция новой передней панели, которая использует хромированное покрытие и вертикальные ламели, чтобы имитировать классические радиаторные решетки, которые можно увидеть на S-классе с двигателем внутреннего сгорания.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Также на капот возвращается фигурка эмблемы. Новая передняя часть будет предлагаться только в некоторых комплектациях.
Но наиболее существенные изменения были внесены для увеличения запаса хода автомобиля.
Аккумуляторная батарея емкостью 108,4 кВт-ч была заменена новой батареей мощностью 118 кВтч с пересмотренными элементами и химическим составом батареи.
Mercedes дополнил это рядом функций, чтобы оптимизировать запас хода для электромобилей, которые уже имели один из самых больших диапазонов на рынке.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Mercedes также обновил функцию автоматического изменения полосы движения второго уровня помощи водителю, хотя она будет работать только на некоторых автомагистралях.
В салоне Mercedes поработал над улучшением комфорта в задней части: в стандартной комплектации задние сиденья откидываются до 36 градусов, а с дополнительным пакетом Rear Comfort Plus этот угол увеличивается до 38 градусов.
Эта система также включает в себя обогрев шеи и плеч, а также позволяет переднему пассажирскому сиденью автоматически складываться вперед, чтобы увеличить пространство сзади.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Обновленный EQS будет доступен для заказа в Германии позже в этом месяце. В Mercedes заявили, что базовая цена остается неизменной.
По материалам:
Мета
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