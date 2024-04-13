Конкурент BMW i7: Mercedes обновила электрический седан (фото) — Finance.ua

Конкурент BMW i7: Mercedes обновила электрический седан (фото)
Электрический седан Mercedes-Benz EQS получил значительное обновление в дизайне снаружи и внутри и увеличенный запас хода на одном заряде на 80 километров. Конкурент BMW i7 также получит множество обновлений интерьера, с возможностью более роскошных задних сидений, новых функций помощи водителю и развертывание гиперэкрана MBUX в стандартной комплектации.
Об этом пишет Autocar.
Обновления также будут применены к меньшему седану EQE, кроссоверу EQE и кроссоверу EQS, у которых та же специальная электрическая платформа EVA2.
Несмотря на значительное увеличение запаса хода, Mercedes не считает это полным фейслифтингом и описывает изменения как «обновление перед обновлением».
Самое заметное изменение стиля EQS — опция новой передней панели, которая использует хромированное покрытие и вертикальные ламели, чтобы имитировать классические радиаторные решетки, которые можно увидеть на S-классе с двигателем внутреннего сгорания.
Также на капот возвращается фигурка эмблемы. Новая передняя часть будет предлагаться только в некоторых комплектациях.
Но наиболее существенные изменения были внесены для увеличения запаса хода автомобиля.
Аккумуляторная батарея емкостью 108,4 кВт-ч была заменена новой батареей мощностью 118 кВтч с пересмотренными элементами и химическим составом батареи.
Mercedes дополнил это рядом функций, чтобы оптимизировать запас хода для электромобилей, которые уже имели один из самых больших диапазонов на рынке.
Mercedes также обновил функцию автоматического изменения полосы движения второго уровня помощи водителю, хотя она будет работать только на некоторых автомагистралях.
В салоне Mercedes поработал над улучшением комфорта в задней части: в стандартной комплектации задние сиденья откидываются до 36 градусов, а с дополнительным пакетом Rear Comfort Plus этот угол увеличивается до 38 градусов.
Эта система также включает в себя обогрев шеи и плеч, а также позволяет переднему пассажирскому сиденью автоматически складываться вперед, чтобы увеличить пространство сзади.
Обновленный EQS будет доступен для заказа в Германии позже в этом месяце. В Mercedes заявили, что базовая цена остается неизменной.
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